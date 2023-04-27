Модель, у которой треснул огромный грудной имплант, больше не хочет операций: "Боюсь умереть" (фото)

Звезда Сети заявила об этом после смерти коллеги Кристины Эштен Гуркани.

В прошлом зависимая от пластических операций модель OnlyFans, называющая себя Марией Магдалиной, призналась своим поклонникам, что "боялась, что операция убьет ее".

30-летняя звезда социальных сетей из Торонто сделала честное признание в Instagram после того, как ее коллега-модель OnlyFans Кристина Эштен Гуркани скончалась после пластической операции от "сердечного приступа".

Услышав эту новость, Мэри записала историю в Instagram, чтобы поделиться своим предупреждением с поклонниками.

Она написала: "Я хочу сказать всем, чтобы вы были осторожны, однако это, наверное, не имеет значения, потому что вы не можете знать, когда умрете, поэтому я не знаю, есть ли решение, честно говоря".

"Единственное решение для всех — просто не делать пластические операции, но если вы этого не сделаете, всегда есть вероятность умереть, поэтому я имею в виду, что просто уменьшите свой шанс умереть, найдя хорошего врача с хорошими отзывами".

В начале этого года Мэри уменьшила грудь до 38 размера после того, как лопнул ее огромный грудной имплант.

В модели лопнул грудной имплант / Фото: instagram.com/kingsebastianpickles

Мэри после операции по уменьшению груди / Фото: instagram.com/1800leavemaryalone

После того, как она поделилась своим предупреждением об операции, один фанат спросил, сделает ли она когда-нибудь снова огромную грудь.

Мэри ответила: "Нет, я бы никогда не хотела стать такой, как раньше. Я больше не хочу операций, я боюсь, я не хочу умирать сейчас".

Ранее Мэри рассказала, что потратила около 81 000 фунтов стерлингов на пластическую хирургию, включая три коррекции груди, три бразильских подтяжек ягодиц, удаление жира на щеках, наполнение бедер, 20 зубных виниров и несколько филеров для губ.

Напомним, тем временем модель Beshine, которая имеет огромную силиконовую грудь хочет сделать ее еще больше. Прелести звезды XXX размера.

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