Модель занялась сексом с 1057 мужчинами всего за 12 часов: как ей это удалось (фото)

Каждый мужчина был со звездой меньше минуты.

Звезда порноиндустрии Бонни Блу, заявившая, что побила мировой рекорд, переспав с более чем 1000 мужчин всего за 12 часов, рассказала, как именно ей это удалось.

Своим экстремальным трюком эта скандально известная модель озадачила людей, и это всего через несколько дней после того, как ее коллега Лили Филлипс заявила, что "тренируется", чтобы добиться такого же результата.

Бонни утверждает, что ей удалось заняться сексом с 1057 мужчинами за 12 часов, очевидно, побив предыдущий рекорд Лизы Спаркс, которая переспала с 919 мужчинами за день в 2004 году.

Подробно описывая логистику такого "марафона", пиарщик Бонни рассказал The Sun: "Она переспала с 1057 людьми. Когда она достигла 1000, в очереди оставалось еще 57, которых Бонни хотела удовлетворить до истечения 12-часового дня".

Однако если разбить его на части, то в 12 часах 720 минут, а это значит, что если ее утверждения правдивы, то каждый мужчина был меньше 60 секунд со звездой.

Бонни Блу / Фото: instagram.com/bonnie_blue_xox

В видео, вместе с Джошем Ли Спунером, звезда фильмов для взрослых отметила, что "комната была полна", а все участвовавшие мужчины были похожи на "вращающийся круг".

В отдельном видео модель пошутила о "сверкающей коже" после того, как якобы побила мировой рекорд, и сказала: "Так выглядит мое лицо после того, как я приняла 1000 мужчин менее чем за 12 часов".

Напомним, в Киевской области пара посреди улицы занялась сексом. Дети, ставшие свидетелями инцидента, обо всем рассказали родителям и обратились к правоохранителям.

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