Могла жить под раковиной месяц: американка нашла в своей кухне змею, которая исчезла у соседей в начале лета

Могла жить под раковиной месяц: американка нашла в своей кухне змею, которая исчезла у соседей в начале лета

Женщина говорит, что запаниковала и кричала, когда увидела змею.

В США 33-летняя американка во время уборки обнаружила в своей кухонном шкафу ярко-оранжевую змею.

Об этом пишет Metro.

Оказалось, что в дом заползла змея, которою держал дома сосед Лиз. В змеи даже есть имя — Коби. Змея выскользнула более двух месяцев из своего жилища.

Лиз говорит, что в начале июня сосед прислал по электронной почте предупреждения о потере змеи. Но женщина признается, что не думала ни на секунду, что она появится у нее дома. Она была очень удивлена, когда обнаружила ее в своей кухне.

"Я занимала обычной уборкой в субботу, когда зашла в шкаф для уборки под кухонной раковиной по средство для чистки пола, когда увидела, что что-то движется. Я запаниковала и кричала, но потом успокоилась и позвонила своему папе, который живет с моей сестрой, которая обладает змеями. Он сказал мне, что кукурузные змеи не опасны", — говорит Лиз.

Лиз предполагает, что Коби мог жить в ее доме целый месяц. После инцидента женщина отдала его владельцу, но после того, как она пыталась затянуть его в шоколадную банку.

"Я пыталась заманить его в ванную, но он не шел, поэтому мой папа сказал мне, что мне придется его забрать", — добавила американка.

Кукурузные змеи на свободе обычно заселяют поля и луга, где легко находят мышей и других грызунов или мелких животных. Они встречаются преимущественно в Северной Америке и на севере Мексики и могут достигать почти метра и половины и, как правило, не считаются агрессивными. Кукурузные змеи плотоядные.

Напомним, в Коломые Ивано-Франковской области 6 августа на территорию жилого дома заползла змея. Ее вылавливали спасатели.

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