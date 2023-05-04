Могло и прорасти: ТикТок-блогерша обнаружила в щеке семена, которые "жили" там две недели

Девушка рассказала, как она обнаружила семена, которые застряли в ее щеке две недели назад.

22-летняя американская ТикТок-блогерша Алекса Хендрикс ела салат, украшенный съедобными цветами. Лишь через две недели она обнаружила часть блюда в своей щеке – все это время она ходила с семенами.

Об инциденте сообщает издание NeedToKnow.

Девушка вспоминает, как откусила яблоко и почувствовала "острую боль". А через две недели, когда снова ела яблоко, почувствовала во рту кислинку, а потом выскочило семя.

В видео, загруженном в ТикТок, набравшем 16,1 миллиона просмотров и более 1,3 миллиона лайков, Алекса рассказывает своим зрителям о шокирующих испытаниях, через которые ей пришлось пройти.

Девушка вспоминает, как откусила яблоко и почувствовала "острую боль". Фото: Jam Press

"Я была шокирована и упустила возможность говорить, когда оно вышло из меня, но я почувствовала облегчение, что все закончилось", — сказала Алекса, тиктокерша из Кентукки, США.

“Я ела салат со съедобными цветами, откусила и сразу почувствовала острое пощипывание. Семена попали в мою околоушную железу — главную слюнную железу, а через две недели я ела яблоко и кислота вытащила его”.

В видео Алекса начинает показывать крупным планом момент, когда семена медленно "выходят" из ее щеки. Затем она показывает фотографию салата, а затем фотографию своей щеки, поскольку она говорит, что ее железы начали опухать незадолго после этого.

Через четыре дня она пошла к стоматологу, чтобы узнать, что происходит, который, по ее словам, был "сбит с толку". На следующий день Алекса посетила орального хирурга, посоветовавшего использовать жидкость для полоскания рта и ибупрофен для снятия боли.

Ее железы начали отекать. Фото: Jam Press

Затем она показывает фотографию длинных семян на своей ладони, а затем снова воспроизводит ролик, где семена выходят из ее щеки, после чего у нее шоковая реакция. Алекса заканчивает видео словами, что семена, о которых идет речь, были из цветка бархатцев.

Пользователи не заставили себя ждать с комментариями:

"Мораль истории: не ешьте салаты", — прокомментировал один из пользователей.

“Не ешьте стебли бархатцев. Я СЕЙЧАС НАПУГАНА», — написала Люси.

"В следующий раз закажите стейк и этого не произойдет", — прокомментировал другой мужчина.

Алекса добавила: "Я ценю все комментарии и беспокойство, и я была очень удивлена тем, насколько люди были заинтересованы этой историей".

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