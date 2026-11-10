"Могнуть": что означает новое сленговое слово, которое стало популярным среди подростков

Сленговый термин «могинг» / © Freepik

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Сленг молодежи каждый год пополняется новыми словами, которые быстро выходят за пределы социальных сетей и становятся частью повседневного общения. Британский словарь Collins объявил главное слово в 2026 году. Им стал «могинг» — сленговый термин, который означает превосходить или омрачать кого-то, чаще всего по внешности, уверенности или статусу.

Об этом говорится в официальном сообщении на сайте Collins Dictionary.

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Что означает слово «могинг» и откуда оно взялось

История слова «mogging» связана с аббревиатурой AMOG (Alpha Male of the Group — «альфа-самец группы»). По версии Collins, примерно в 2016 году термин начали использовать в бодибилдинг-сообществах для описания мужчины, отличавшегося физическим преимуществом над другими в спортзале.

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Впоследствии слово распространилось в онлайн-сообществах, в частности в маносфере, а со временем превратилось в глагол. Его начали использовать не только в отношении физической силы, но и для описания ситуаций, когда кто-то заметно превосходит других внешностью, стилем, уверенностью или достижениями.

Сегодня молодежь часто использует «mogging» шутливо. Например, так могут сказать о человеке, который затмил всех своим видом, или о веще, который оказался значительно лучше аналогичных.

«Это отличный пример того, как поколение Z и поколение Альфа подхватили слово и превратили его в шутливый сленг, сделав язык своим и „могнув“ всех нас», — отметил управляющий директор Collins Алекс Бикрофт.

Он также пояснил, что специалисты словаря ежегодно анализируют миллиарды слов из социальных сетей, медиа и других источников для отслеживания изменений в языке. Выбор слова года отражает тенденции, формирующие современное общение.

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Какие еще слова вошли в список Collins в 2026 году

Collins ежегодно определяет слова, отражающие актуальные общественные, технологические и культурные тенденции. Словом 2025 по версии словаря стало понятие «vibe coding». Оно означает разработку сайтов и приложений с помощью текстовых запросов искусственного интеллекта вместо традиционного написания кода вручную.

В список заметных слов 2026 года, кроме mogging, вошли и другие термины:

Ghost job («призрачная вакансия») — объявление о работе, которое публикует работодатель без реального намерения нанимать работника.

Hydration break (перерыв на воду) — пауза во время спортивного матча, чтобы игроки могли пополнить запас жидкости. Срок приобрел особую популярность во время чемпионата мира по футболу 2026 года.

P (doom) — условная вероятностная оценка риска того, что искусственный интеллект может привести к катастрофическим последствиям для человечества.

Manchesterism («манчестеризм») – политическая концепция, связанная с британским политиком Энди Бернемом. Она предполагает передачу части полномочий регионам и сочетание экономического роста с социальным прогрессом.

Carspreading — тенденция автопроизводителей создавать все большие по размерам автомобили.

Fricy — сочетание вкусов фруктового и острого в еде и напитках.

Friendslop — недорогие независимые видеоигры, рассчитанные на общую игру с друзьями.

Bixie — прическа, сочетающая черты боба и пикси и имеющая промежуточную длину между ними.

Firewave — серия городских пожаров, возникающих в течение короткого промежутка времени.

Напомним, молодежный сленг постоянно меняется и пополняется новыми выражениями, значение которых не всегда понятно старшему поколению. Ранее ТСН.ua рассказывал о популярных словах и изречениях, в частности «зашкварь», «рофл», «кринж» и «вайб», и разъяснял их значение простыми словами.

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