Могут быть опасными: об этих "полезных" лайфхаках из Сети лучше забыть

Не все лайфхаки, которые можно найти в Сети, полезны. Некоторые бывают небезопасными.

Сегодня в социальных сетях можно найти разнообразные лайфхаки, помогающие значительно упростить жизнь. Однако некоторые могут быть даже вредными. О четырех опасных популярных лайфхаках, которые становятся все более популярными в Сети, рассказали в Express.co.uk.

Популярный лайфхак со скотчем

Возможность использования двустороннего скотча вместо шурупов и гвоздей уже давно обсуждается в Сети. Предлагают использовать скотч для крепления декора, в том числе картин, а также вешалок. На первый взгляд, этот лайфхак действительно помогает сэкономить время и избавляет от необходимости делать в стенах лишние дыры. Однако на самом деле вы можете повредить стены двусторонним скотчем.

Скотч нельзя назвать надежным крепежом для тяжелых предметов, ведь он держится на обоях или штукатурке. Поэтому не стоит удивляться, если однажды он просто отвалится и возможно с куском обоев.

Популярный лайфхак с дрелью

В Сети можно найти совет использовать дрель и щетку для чистки сантехники. Хотя можно подумать, что столь неприятный процесс ускоряется, однако электроинструменты, которые для этого не предназначены, использовать точно не стоит. В первую очередь, вы можете повредить сантехнику и плитку. Кроме того, использование насадок, созданных своими руками, может привести к травмам. Ведь таковая насадка просто взмывает.

Популярный лайфхак со свечой

В социальных сетях появился лайфхак, рассказывающий, как продлить срок горения свечи с помощью простой алюминиевой фольги. В Сети советуют просто обмотать свечу фольгой. Однако так точно поступать не стоит. И причина достаточно ясна — это может привести к пожару.

Популярный лайфхак с таблетками для посудомоечной машины.

Говорят, что таблетки для посудомоечной машины можно использовать для чистки мебели. Как поясняют в Сети, эти таблетки были созданы, чтобы бороться с проблематичными загрязнителями (жир и т.п.), поэтому они содержат "агрессивные" компоненты. Поэтому, если использовать их для чистки мебели, можно получить повреждение обшивки.

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