Могут ли хищные растения съесть человека: что говорят ученые

Могут ли хищные растения съесть человека / © Unsplash

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Наверное, многие знают о существовании растений, которые могут есть своих жертв — например, о существовании венериной мухоловки? Возникает логичный вопрос: могут ли растения есть не только мух, но и людей? Ученые решили дать обстоятельный ответ на такой вопрос.

Об этом пишут Popular Science.

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Могут ли хищные растения есть людей

К счастью, растения-людоеды существуют только в фантастике — книгах и фильмах. Это подтверждает владелец питомника Carnivorous Plants by Kenny Coogan в Северной Каролине Кенни Куган.

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В то же время флора, которая ловит и переваривает жуков, а иногда и мелких грызунов вполне реальна и поражает своим многообразием.

Хищные растения — это цветущие организмы, которые привлекают, ловят и переваривают животных ради питательных веществ. Они сочетают свойства автотрофов — синтезируют пищу с помощью света или химической энергии и гетеротрофов, которым для выживания нужна добыча.

«Хищные растения проводят фотосинтез. Они могут использовать солнечный свет, чтобы превращать углекислый газ и воду в сахар. Из насекомых или других организмов, которыми они питаются, они просто получают дополнительные минералы или питательные вещества», — говорит Куган.

Мясоедную флору можно встретить на всех материках, кроме Антарктиды. Она выбирает солнечные участки с крайне бедной, кислой почвой, где почти нет питательных элементов. Например, в болотах и трясине Северной Каролины и Флориды сочетание яркого солнца и повышенной влажности создает идеальные условия для жизни таких приспособленных видов.

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«Хищничество — это прежде всего адаптация, которая позволяет растениям получать питательные вещества в условиях их дефицита», — говорит Куган.

Хищники питаются насекомыми, чтобы получить азот, фосфор и другие органические элементы, которые они не могут высосать из бедной почвы.

Впрочем, не все обитатели болот стали хищниками. К примеру, аристида, распространенная на юго-востоке США, пошла другим путем. Она имеет сильную корневую систему, которая образует симбиотические или долговременные отношения с микоризными грибами. Эти грибы прикрепляются к корням растения и помогают ему усваивать вещества из песчаной почвы.

Эволюция растений-хищников

В мире насчитывается от 800 до 860 видов хищных растений, и исследователи постоянно открывают новые. За более чем 140 миллионов лет существования цветущих растений хищничество эволюционировало независимо не менее 12 раз.

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Это свойство не досталось им в наследство от одного общего предка. Специальные листья — липкие ловушки, вилообразные хищные камеры и кувшины-ловушки — появились и диверсифицировались относительно недавно, примерно от 8 до 72 миллионов лет назад.

Хищные растения являются классическим примером конвергентной эволюции: несвязанные между собой линии развили схожие черты независимо друг от друга, приспосабливаясь к солнечной, заболоченной и истощенной среде.

Среди хищных растений, не родственных между собой, являются низкорослые австралийские кувшиночники, которые эволюционно ближе к розам, фасоли и брокколи; азиатские кувшиночники, свисающие с тропических лиан; а также вертикальные трубчатые североамериканские разновидности. Несмотря на совершенно разную ДНК, все они сформировали одинаковую трубчатую ловушку для ловли и переваривания насекомых.

Если обычные растения используют ферменты хитиназы для борьбы с грибковыми инфекциями, то хищники действуют наоборот: с помощью хитиназ они расщепляют крепкие хитиновые экзоскелеты насекомых. Это позволяет им усваивать азот и фосфор.

Для кого опасны такие хищные растения

Почти все хищные растения охотятся только на мелких насекомых — мух, комаров и пауков. Хотя существуют гигантские кувшины, способные поймать и переварить мелких животных вроде крыс или землероек, такие случаи нередко являются проявлением взаимовыгодного симбиоза.

Большие виды вырабатывают сладкий ароматный нектар на нижней стороне крышки кувшина, который привлекает мелких млекопитающих. Они садятся на крышку, чтобы выпить сочную жидкость. Во время кормления животные часто опорожняются внутрь растения, и кувшин усваивает из экскрементов богатые азотом и фосфором вещества. Это выгодно для обеих сторон.

Если же мелкое животное случайно падает внутрь, растение расщепляет его с помощью кислых пищеварительных ферментов.

Среди фаворитов Кенни Кугана есть самые разные виды: от крошечных полуводных генлисей, известных как «растения-штопоры», до пузырчаток, чьи мелкие мешочки-ловушки для отлова подводной фауны нередко напоминают орхидеи.

Все они охотятся благодаря сверхбыстрому вакуумному всасыванию. Пузырчатка считается одним из самых быстрых охотников на планете, ведь она затягивает добычу менее чем за одну миллисекунду.

Звание крупнейшего хищного растения в мире по объему ловушки содержит гигантский горный кувшин Раджа (Nepenthes rajah). Этот вид растет только на малайзийском острове Борнео и формирует массивные кувшины высотой до 40 сантиметров и в ширину до 20 сантиметров.

Хотя ящерицы, лягушки или птицы иногда попадают в его пищеварительные кислоты, для большинства животных он не представляет никакой опасности. Людям тем более нечего бояться — хищные растения вас не съедят.

Венерина мухоловка: последние новости

Напомним, венерина мухоловка реагирует на насекомых, которые привлекаются фруктовым ароматом и затрагивают чувствительные волоски внутри листа. Японские биологи из Университета Сайтами выяснили молекулярный механизм этого процесса: в основе работы волосков лежит ионный канал, который превращает касание в электрический импульс и всплеск кальциевых ионов.

Благодаря созданию растения с флуоресцентным белком ученые увидели, как сигналы распространяются по всему растению. Исследование показало, что сенсорные волоски состоят из двух типов клеток: одни превращают механический стимул в кальциевые импульсы, а соседние передают их дальше. Ранее было известно, что мухоловка считает прикосновения и закрывает ловушку только после превышения определенного порога, а колебания кальция выполняют роль кратковременной памяти.

Таким образом, эксперименты подтвердили, что даже в отсутствие нервной системы венерина мухоловка имеет сложный молекулярный механизм, который позволяет ей отличать случайные сигналы от настоящей добычи. После захлопывания ловушка остается закрытой от 5 до 12 дней для переваривания жертвы, после чего выбрасывает ее пустую оболочку.

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