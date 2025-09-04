Могут ли коты дружить между собой: эксперты развеяли миф о характере любимцев

Коты / © pixabay.com

Кошки считаются одинокими животными, и именно это часто становится причиной беспокойства владельцев, которые хотят завести еще одного питомца. Могут ли два кота подружиться, и сколько времени на это нужно, объяснили эксперты.

Об этом сообщило издание catster.

Специалисты отмечают: хотя некоторые коты способны наладить контакт в течение нескольких дней или недель, в большинстве случаев процесс установления дружеских отношений занимает от 8 до 12 месяцев. И даже после этого не всегда можно говорить о настоящей дружбе. Иногда животные учатся только сосуществовать без конфликтов, а в отдельных случаях приходится расселять их в разные помещения, чтобы избежать стресса или драк.

Причина заключается в естественном поведении кошек. В дикой природе они обычно ведут затворнический образ жизни и контактируют с собратьями только во время борьбы за территорию или в период размножения. Исключения случаются в колониях диких кошек, где животные иногда держатся вместе, если они выросли рядом с детства или являются родственниками.

Нужен ли коту «друг» в доме — вопрос индивидуальный. Если ваш любимец долго находится один и скучает без внимания, второе животное может стать ему компанией. В то же время большинство котов вполне довольны жизнью без других четвероногих соседей.

Эксперты советуют: если вы решили познакомить котов, делать это следует постепенно и под наблюдением. Если же процесс адаптации идет трудно, необходимо проконсультироваться с ветеринаром, чтобы найти безопасный и правильный способ организовать знакомство.

