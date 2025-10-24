Могут ли собаки видеть призраков: мнения ученых и парапсихологов, и во что верили ацтеки

Собаки могут чувствовать гораздо больше людей, но видят ли они призраков?

Многие владельцы собак хотя бы раз видели, как их любимец неожиданно рычит или лает на, казалось бы, пустое место, глядя в стену или на лестницу. Отсюда возникает вопрос: видят ли собаки то, что не способны ощутить большинство людей — возможно даже привидений? Поскольку чувства собак гораздо острее наших, они действительно способны выявить больше, чем мы представляем.

Анализ древних верований и современных научных взглядов на эту тему провел научный журнал Popular Science .

Вечные верования: от ацтеков до парапсихологии

Вера в сверхъестественные способности собак – не нова. К примеру, в старой Мексике, ацтеки верили, что собаки могут созидать духов и даже способны проводить души собственных владельцев через подземный мир.

Эти верования сохраняются и сегодня. Некоторые парапсихологи – специалисты, изучающие паранормальные явления, – объясняют странное поведение животных экстрасенсорным восприятием .

«Призраки не являются физическими явлениями, которые можно уловить с помощью пяти чувств. Следовательно, для восприятия призрака потребовалась бы какая-нибудь нечувственная форма восприятия. Собаки и кошки — и, вероятно, большинство животных — имеют экстрасенсорные способности, равно как и люди», — объясняет парапсихолог Ллойд Ауэрбах.

Однако следует отметить, что научная поддержка существования экстрасенсорных способностей вообще минимальна, и многие исследования не дают убедительных доказательств их наличия.

Научный скепсис: слух, обоняние и «культурные шоры»

Подавляющее большинство ученых предлагает обыденное и логическое объяснение странного поведения животных - их чрезвычайные органы чувств .

Психолог Кристофер Френч, известный скептик в вопросах паранормального, решительно отвергает версию о духах. По его мнению, вероятнее всего, собаки реагируют на обычные физические раздражители, но их сигналы слишком слабы для восприятия человеком.

«Кажется гораздо более вероятным, что собаки иногда реагируют на природные раздражители, которые люди не могут обнаружить, учитывая чудесное обоняние и слух собак», — отмечает ученый.

Обоняние-суперсила: Собаки имеют около 220 миллионов обонятельных рецепторов, в то время как люди — только около 5 миллионов. Они способны ощущать запахи, разведенные до ничтожно малых концентраций, а также имеют специальный орган Якобсон), улавливающий химические сигналы, например запах человеческого стресса или даже раковых клеток.

Сверхслух: Собаки слышат звуки, которые намного выше по частоте и гораздо тише, чем доступные человеческому уху. Это может быть активность насекомых в стене, тихие звуки грызунов или отдаленные инфразвуки.

Зрение и свет: Хотя зрение собак в общем хуже, чем у нас, в частности они хуже различают цвета, они лучше улавливают быстрые движения и едва заметные изменения освещения. То, что для нас является стабильным светом, для собаки может быть мерцанием, заставляющим ее реагировать.

Профессор психологии Эллен Фурлонг предполагает, что когда собака смотрит в пустоту, она может просто ориентировать голову в пространстве для лучшего восприятия запахов и звуков, которые мы не замечаем.

Таким образом, хотя мысль о том, что наш верный друг может испытывать присутствие тех, кого мы потеряли, приносит утешение, наука зачастую объясняет его загадочное поведение чрезвычайной способностью регистрировать запахи, звуки и движения , выходящие далеко за пределы нашего человеческого восприятия. Это тоже своего рода «сверхспособности», но они не имеют ничего общего с потусторонним миром.

