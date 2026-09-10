Могут ломать кости и парализовать ядом: у каких животных самые опасные хвосты

Палестинский жёлтый скорпион. Фото: Анатолий Кокоза/CC BY-SA 3.0

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Зубы и когти — далеко не единственное опасное оружие животных.Для некоторых видов не менее грозным орудием стал хвост: им они оглушают добычу, сбивают жертву с ног, ломают кости или вводят яд.

Об этом сообщило издание Discover Wildlife.

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Акула-лисица

Акулу-лисицу легко узнать именно благодаря необычным пропорциям её тела. Верхняя часть хвостового плавника настолько удлинена, что по длине может сравниться с телом самой акулы. У крупных представителей вида она достигает около трёх метров.

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Эта особенность помогает хищнику добывать пищу. Во время охоты акулы-лисицы наносят хвостом резкие удары по добыче. Оглушённая рыба после этого становится лёгкой мишенью.

Короткохвостый скат

Главная опасность короткохвостого ската таится у основания его массивного хвоста. Там находится зазубренный шип с ядом, который животное способно с большой силой вонзить в тело нападавшего.

Это природное оружие способно пробить не только плотный гидрокостюм, но и кость. Именно представитель этого вида в 2006 году нанёс смертельное ранение австралийскому натуралисту и телеведущему Стиву Ирвину.

Горбатый кит

В случае с горбатым китом опасность, исходящая от хвоста, обусловлена прежде всего его размерами. Взрослое животное весит более 40 тонн, а ширина хвостового плавника может достигать 5,5 метра.

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Эти киты не относятся к животным, которые обычно используют хвост для нападения. В то же время они могут ударять им по поверхности воды. Из-за огромных размеров животного случайное попадание такого хвоста по плавнику или лодке может быть опасным.

Дикобраз

У дикобраза нет ни ядовитого жала, ни гигантского хвоста, однако его защитный механизм работает по-другому. Мускулистый хвост североамериканского дикобраза покрыт острыми иголками — всего на теле животного их может быть до 30 тысяч.

В случае опасности дикобраз способен резко ударить хвостом. Шипы с крючками могут застрять в теле нападающего. Такие ранения опасны из-за риска инфекций, а в отдельных случаях шипы могут повредить внутренние органы.

Морской крокодил

Мощный хвост морского крокодила в первую очередь обеспечивает ему передвижение в воде, но во время нападения может превратиться в серьёзное оружие. Самые крупные представители этого вида достигают в длину около семи метров.

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Одного сильного взмаха хвоста может хватить, чтобы сбить добычу или травмировать её, в частности, сломать кости. Крокодил также может столкнуть жертву в глубокую воду, а уже там применить своё главное оружие — чрезвычайно мощный укус.

Палестинский желтый скорпион

У скорпиона есть важное анатомическое уточнение: то, что обычно называют его хвостом, технически таковым не является. Настоящие хвосты присущи позвоночным животным. Однако по степени опасности этот отросток вполне заслуживает места в этом списке.

Палестинский жёлтый скорпион обладает сильным ядом, в состав которого входят нейротоксины. Они воздействуют на нервную систему и способны быстро обездвижить его добычу.

Для человека укус также может быть опасен. Особенно тяжелые последствия возможны для детей, пожилых людей и тех, чей организм ослаблен. Среди возможных последствий тяжелого отравления — паралич.

Напомним, во время демонстрационного кормления в парке дикой природы в Папуа-Новой Гвинее крокодил напал на сотрудника. Мужчина получил тяжелые травмы и впоследствии скончался в больнице.

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