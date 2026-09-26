«Мои руки и ноги совсем не работали»: ужасный инцидент в баре оставил женщину в постоянном страхе

Женщина потеряла контроль над телом после посещения бара — что произошло / © Associated Press

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41-летняя женщина из Великобритании Вик Дуни рассказала о жутком случае, произошедшем во время празднования её дня рождения с друзьями в Блэкпуле. Женщина подозревает, что в её напиток незаметно подмешали неизвестное вещество, после чего она внезапно потеряла контроль над руками и ногами.

Об этом сообщило издание LADbible.

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По словам Дуни, в тот день компания посетила несколько пабов. В одном из заведений она на некоторое время оставила свой напиток без присмотра, когда пошла танцевать с друзьями. Впоследствии компания отправилась в другое место, где состояние женщины резко ухудшилось.

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Дуня пошла в туалет, но уже не смогла самостоятельно встать. Она рассказала, что ноги перестали её слушаться, а тело женщины было «согнуто, как крендель». При этом она оставалась в сознании и помнила, что происходило вокруг.

«Я знала, что происходит у меня в голове, но мои руки и ноги совершенно не слушались. Это было ужасно. Худший опыт в моей жизни», — вспомнила она.

На помощь пришли сотрудники заведения и друзья, которые отвели Дуню домой. Там она упала лицом вниз, получив травмы лица и рук. После падения на лице женщины остался шрам.

Инцидент произошел в сентябре прошлого года. По словам Дуни, после случившегося она почти перестала посещать бары и ночные заведения, поскольку боится повторения подобной ситуации. Даже во время недавней поездки с подругами она пользовалась специальными чехлами для напитков, однако всё равно не чувствовала себя в безопасности.

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История британки вновь привлекла внимание на фоне предупреждения лондонской полиции о новых способах так называемого «спайкинга» — незаметного введения человеку веществ без его ведома или согласия. Правоохранители заявили, что злоумышленники используют не только наркотики, но и вейпы с ТГК или синтетическими каннабиноидами, а также доступные лекарственные средства, в частности антигистаминные препараты и таблетки от укачивания.

По данным столичной полиции, в течение прошлого года было зарегистрировано более 2700 правонарушений, связанных со спайкингом. Детективы отмечают, что расследовать такие случаи сложно, поскольку некоторые вещества быстро выводятся из организма. Именно поэтому пострадавшим рекомендуется как можно скорее обращаться в полицию.

Напомним, ранее мы сообщали, что 28-летняя инфлюенсерша Кристи Коллинз перенесла сепсис после того, как выдавила фурункул в зоне бикини, приняв его за обычный вросший волос.

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