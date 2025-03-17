"Молчаливые близняшки": как сестры заключили договор о смерти одной из них, чтобы другая нормально жила

Джун и Дженнифер Гиббонсы писали по 3000 слов в день о своих отношениях, чтобы журналистка могла их понять.

Сестры-близняшки, которым надоело, что их родные не понимают их, начали говорить ускоренной версией карибского языка и решили, что больше ни с кем не будут общаться.

Об этом пишет Unilad.

Джун и Дженнифер Гиббонсы разговаривали исключительно друг с другом в течение 29 лет, и за это время они заключили тревожный пакт, означавший, что одна из них должна умереть, чтобы другая могла жить нормальной жизнью.

Дуэт был неразлучным и стал известен как "молчаливые близняшки". У них обоих еще в детстве возникли проблемы с речью, и они решили разговаривать на собственной версии баджанского креольского языка, который является родным для Барбадоса.

Из этой карибской страны происходили их родители, переехавшие в Англию, а затем в Уэльс, но именно их близость в конечном итоге стала причиной смерти одной из них.

После совместного совершения ряда преступлений, от вандализма до краж и даже поджогов, судебная система Великобритании увидела достаточно, чтобы отправить близняшек в психбольницу со строгим режимом в возрасте 19 лет.

Джун и Дженнифер Гиббонсы / Фото: Getty Images

Но через 11 лет пару перевели и при транспортировке возникли осложнения, которые привели к преждевременной смерти Дженнифер. Во время поездки она внезапно потеряла сознание и умерла в результате воспаления сердца.

Как ни странно, после смерти своей сестры Джун вдруг заговорила.

Это было в 1993 году и последние 32 года Джун путешествовала по миру одна, за исключением Марджори Уоллес – журналистки-расследовательницы, которая провела годы, знакомясь с сестрами. Через пять лет после их пребывания в больнице Марджори опубликовала книгу под названием The Silent Twins. Впоследствии книга была превращена в сценарий "Молчаливые близнецы" – триллера/драмы 2022 года с Летицией Райт в главной роли.

Марджори выразила свое убеждение, что близняшки заключили соглашение во время совместной жизни, сказав: "Настоящая история появилась из их дневников, по 3 000 слов в день друг о друге и их отношениях любви и ненависти. Читая их дневники, я узнала историю их пакта и то, что, в конце концов, стало трагедией их жизни".

Так Марджори выяснила, что одна из сестер должна была умереть, чтобы другая могла жить нормальной жизнью.

Джун и Дженнифер Гиббонсы / Фото: Getty Images

В разговоре с BBC Radio Wales она поделилась: "Одна из девушек должна была умереть, пожертвовать собой, чтобы другая была по-настоящему освобождена, и они решили, что это будет Дженнифер".

Марджори утверждала, что Джун была "приостановлена как горем, так и освобождением".

"Они не смогли бы продолжать вместе. Дженнифер приняла это с отличным чувством решимости", — сказала она. "Я никогда не отходила от этой истории, потому что я познакомилась с Джун и Дженнифер, когда им было по 18 лет, и с тех пор остаюсь с ними. В определенном смысле, их история была моей историей, наши жизни переплелись в течение 40 лет. Было время, когда посещение было довольно грустным, но по большей части оно было действительно приятным, потому что близняшки, несмотря на все свои сложности, испытывали самое прекрасное чувство юмора. У Джун и сегодня этот заразительный смех".

апомним, близнецы Мэтью и Майкл Юлдены разговаривают на 26 языках каждый. Один из них они изобрели сами в детстве.

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