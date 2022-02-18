Молдавский самолет в небе у границы Украины оставил "послание": фото

Траектория полета воздушного судна образовала слово "relax", которое можно трактовать как "расслабьтесь".

В четверг, 17 февраля, пассажирский самолет авиакомпании Air Moldova, вылетевший из Кишинева "написал" в небе недалеко от границы с Украиной слово "relax".

Соответствующие фото были опубликованы в Twitter сервиса отслеживания полетов воздушных суден Flightradar.

Полет самолета Airbus A321 длился 1 час и 40 минут. За это время он описал траекторию шириной 128 км, которая образовала слово, которое можно перевести как "расслабьтесь". Это "послание" появилось всего в 40 км от границы с Украиной.

twitter/Flightradar24

За полетом самолета наблюдали более 30 тысяч пользователей сервиса.

Напомним, в начале пандемии коронавируса легкомоторный самолет венгерского производства Magnus Fusion 212 нарисовал в небе над Венгрией фигуру с "лайком" и медицинским крестом, чтобы показать благодарность борющимся с коронавирусом медикам.

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