Молния ударила в самолет с более чем 200 пассажирами: часть двигателя отлетела в воздухе

Самолет / © Associated Press

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Пассажирский самолет авиакомпании SriLankan Airlines вернулся в аэропорт вылета после того, как во время полета в него ударила молния. В результате инцидента самолет лишился части левого двигателя, однако посадка прошла успешно, и все люди на борту остались невредимыми.

Об этом сообщило издание Daily Mail.

Рейс UL606 следовал из Коломбо в Сидней утром 12 июня. Во время полёта пассажиры услышали громкий взрыв, а впоследствии увидели искры возле левого двигателя. После этого экипаж принял решение не продолжать маршрут и развернуть самолёт обратно в международный аэропорт Коломбо.

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После приземления выяснилось, что в двигателе отсутствует значительная часть выхлопного сопла. Несмотря на повреждения, никто из 207 пассажиров и 16 членов экипажа не пострадал.

Впоследствии авиакомпания предоставила другой самолёт для продолжения путешествия. Он вылетел из Коломбо в 05:51 и прибыл в Сидней в 20:00 — более чем на пять часов позже запланированного времени.

Один из пассажиров, Канчана де Сильва, рассказал, что обычный перелёт неожиданно превратился в пугающий опыт. В то же время он поблагодарил пилотов и экипаж за профессиональные действия, которые помогли сохранить спокойствие на борту. Кроме того, по его словам, пассажирам быстро организовали альтернативный рейс.

Самолет, попавший в инцидент, — Airbus A330-243, оснащенный двумя турбовентиляторными двигателями Rolls-Royce Trent 772B-60. Воздушное судно было выпущено в 2004 году.

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Специалисты отмечают, что современные пассажирские самолеты проектируются с учетом возможных ударов молнии. Обычно электрический заряд проходит через конструкцию самолета без существенных последствий для полета. В то же время после таких случаев инженеры обязательно проводят дополнительные проверки, чтобы убедиться в отсутствии скрытых повреждений перед возвращением самолета в эксплуатацию.

Напомним, пассажирский самолет Boeing 777 получил серьезные повреждения после столкновения с радиолокационной мачтой во время руления в аэропорту Анталии (Турция).

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