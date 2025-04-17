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Молодая учительница придумала способ зарабатывать 20тыс. долларов в год до зарплаты (фото)
Женщина развила несколько направлений дополнительного дохода и благодаря этому организовала свадьбу, о которой мечтала.
Обычная 26-летняя учительница английского языка в школе Ракель Керри из США дополнительно зарабатывает 20 тысяч. долларов в год до зарплаты по собственной формуле финансового успеха.
Об этом Ракель Кэрри рассказывает в своем TikTok.
Блогер объединила сразу несколько направлений — свою профессиональную деятельность педагогине с тренерством, репетиторством, блогерством и предпринимательством.
После уроков в школе девушка работает над созданием дополнительного дохода, позволяющего ей достигать долгосрочных целей, поддерживать семью и обеспечивать финансовую стабильность.
«В последние три года я работаю педагогом в школе. Дополнительные заработки для меня — это не просто способ держаться на плаву, а путь к построению надежного будущего», — объясняет девушка.
Как и сколько зарабатывает учительница из США
Итак, в чем заключается стратегия Ракель? По словам блоггерши, она создала несколько потоков дохода: от продаж учебных планов на платформе, репетиторства для подготовки к стандартизированным тестам и продаж вещей в соцсети Facebook Marketplace до тренировки спортивных команд. Интересно, что самым влиятельным источником заработка для женщины стал TikTok.
По ее словам, хотя она занимается разными видами деятельности, больше усилий, но и денег ей приносит именно TikTok.
«Я вкладываю в создание образовательного и развлекательного контента в TikTok. Эта платформа открыла двери к сотрудничеству с брендами, созданию роликов на заказ и другим творческим возможностям. В феврале я заработала пятизначную сумму, проводя ежедневные прямые трансляции, но такой темп был неустойчивым», — утверждает Керри.
Сейчас учительница сосредотачивается на контенте, который ей действительно интересен, и сотрудничает с доверяющими брендами.
Ее дополнительные доходы составляют более 20 тыс. рублей. долларов каждый год. Благодаря им она достигла личных целей, в частности организовала мечтательное свадьбу в Мехико.
Блогер советует своим коллегам-учителям начинать с того, что их любимое дело.
«Лучшие дополнительные заработки — те, которые приносят радость и баланс в вашу жизнь. Речь идет не только о деньгах, но и о построении более яркого будущего», — добавила девушка.
Напомним, украинская певица Светлана Тарабарова недавно прокомментировала свои заработки во время войны.
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