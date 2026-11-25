Каждый третий молодой человек не имел секса: тревожные результаты исследования / © Credits

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Люди все реже занимаются сексом, молодежь позже начинает половую жизнь, а количество людей без постоянных партнеров растет. Речь идет не только о снижении рождаемости или нежелании жениться, но и об изменении повседневной интимной жизни.

Об этом говорится в статье The Economist.

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В издании выяснили, что в развитых странах углубляется так называемая сексуальная рецессия: люди реже вступают в интимные отношения, молодежь позже начинает половую жизнь, а все больше взрослых вообще не имеют никаких сексуальных контактов. Среди возможных причин — хроническая усталость, цифровая зависимость от порно, изменения в образе жизни и сложности с поиском партнеров.

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The Economist публикует результаты масштабного британского исследования National Survey of Sexual Attitudes and Lifestyles (Natsal), проведенном в ноябре 2026 года. В нем приняли участие около 6700 человек, опрошенных в Англии, Шотландии и Уэльсе.

Опрос выяснил, что британцы занимаются сексом на треть реже, чем в 2010 году, и примерно вдвое реже, чем в 1990 году. В 2022-2024 годах средний британец занимался сексом дважды в месяц, тогда как в 2010 году — трижды в месяц, а в 1990 году — в среднем четыре раза.

Молодежь реже стала заниматься сексом и позже теряет девственность

Среди людей в возрасте 16–24 лет 38% женщин и 28% мужчин сообщили, что никогда не имели половых контактов. В 2010 году таковых было 19% и 18% соответственно.

Также увеличился средний возраст первого сексуального опыта. Теперь он составляет около 18 лет, в то время как в 2010 году был примерно 16 лет.

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В частности, в Японии доля незамужних женщин в возрасте 20-24 лет, никогда не имевших секса, возросла до 55% в 2025 году по сравнению с менее чем 40% в 2005 году.

Это изменяет трехдесятилетнюю тенденцию, которая наблюдается в большей части богатого мира, когда люди начинают заниматься сексом во младшем возрасте. В Америке, среди других стран, этот возраст снова начал расти. Во Франции, где средний возраст первого полового акта снизился с 20 лет для женщин в 1960-х годах до более 17 лет в 2010-х годах, с тех пор он снова превысил 18 лет для женщин.

«Сексуальная рецессия выглядит не столько как потеря интереса поколениям Z, сколько как нехватка возможностей», — говорит Ронда Бальзарини из Института Кинси, центра исследований секса. «Желание есть, но доступа к партнерам нет». Это объясняется тем, что гораздо больше молодых людей одиноки, чем в предыдущих поколениях.

К примеру, в Америке доля людей в возрасте от 18 до 29 лет, живущих с партнером, уменьшилась на десять процентов, до 32% за десятилетие до 2024 года.

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Соцсети, видеоигры и цифровая зависимость

Одной из причин сексуального спада исследователи называют истощение. На сексуальную жизнь оказывают влияние психологическое самочувствие, тревожность и депрессивные состояния.

Еще один фактор — все большее время, которое люди проводят перед экранами смартфонов, компьютеров и телевизоров.

Цифровые развлечения могут вытеснять живое общение, знакомство и свидание. Молодые люди чаще проводят досуг онлайн, играют в видеоигры или просматривают потоковый контент вместо встреч с друзьями.

Меньшее употребление алкоголя молодежью может непосредственно привести к меньшему количеству секса, или оба эти фактора могут быть отражением необычной осторожности поколения Z.

Еще одним объяснением предосторожности поколения Z может быть более интенсивное и навязчивое воспитание детей, чем у других поколений. Многие родители отслеживают своих детей через приложения на телефонах, даже когда они уже взрослые; одно исследование показало, что 36% американских студентов колледжей следили. Вездесущность мамы создает определенное ощущение, что за ними следят, что ограничивает их поведение, утверждает Джон Холмс из Университета Шеффилда.

Одна из теорий утверждает, что другие формы сексуального удовлетворения, такие как мастурбация и порнография вытесняют половые отношения.

Пример американских моряков

В издании приводят пример, когда американский авианосец USS Abraham Lincoln пришвартовался у курорта Паттайя в сентябре, работники секс-бизнеса со всего Таиланда собрались в ожидании всплеска спроса. Около 5000 моряков и морских пехотинцев должны были получить свой первый отпуск на берегу после восьми изнурительных месяцев в море, включая боевые действия вокруг Персидского залива.

Многие вспоминали, как американские войска, бравшие отпуск в городе во время войны во Вьетнаме, впервые превратили его в шумный центр секс-туризма.

«Мы думали, что они выйдут гулять, веселиться, безумствовать», — говорит Лиза Гамильтон, президент Ассоциации ночного бизнеса Паттайи, — «но бизнес оказался не таким, как мы ожидали». Вместо того чтобы хлынуть в квартал «красных фонарей», моряки отправились осматривать достопримечательности или покупать сувениры. Когда же они и посещали бары, то, казалось, больше внимания уделяли своим телефонам, чем танцорам на пилоне. И они возвращались в отели удивительно рано. «В прошлом морские пехотинцы напивались, делали глупости», — говорит она. — «Сейчас это совсем другое новое поколение».

Раньше мы писали, что 16-летняя девушка скончалась после секса.

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