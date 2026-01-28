ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Курьезы
Количество просмотров
85
Время на прочтение
2 мин

Молодежь выбирает пищу под влиянием соцсетей: что выяснили исследователи

Исследование среди пользователей TikTok показало, что платформа формирует пищевые привычки молодежи через алгоритмы, развлекательный контент и влияние блоггеров, изменяя выбор продуктов и отношение к пище.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Как TikTok влияет на пищевые предпочтения молодежи

Как TikTok влияет на пищевые предпочтения молодежи / © Associated Press

Новое исследование показало, что популярное мобильное приложение TikTok оказывает значительное влияние на пищевые предпочтения молодежи. Ученые изучали, как социальные сети формируют потребительское поведение в сфере питания, что особенно актуально на фоне роста популярности цифровых платформ.

Об этом говорится в материале International Journal of Consumer Studies.

В исследовании использовали индивидуальную модель принятия и использования технологий, включавшую восемь факторов: воспринятую полезность контента, развлекательность, вирусность, отзывы инфлюэнсеров, социальное влияние, субъективную близость к контенту, отношение и фактическое пищевое поведение.

Опрос 406 активных пользователей TikTok провели онлайн в 2025 году. Данные анализировали с помощью SmartPLS4 и моделирования структурных уравнений. Результаты подтвердили, что TikTok работает как мощный инструмент формирования потребительского поведения, объединяя алгоритмические механизмы, социальное влияние и эмоциональную вовлеченность пользователей.

Наибольшее влияние на продовольственные выборы оказывают развлекательный контент, субъективная близость к авторам и воспринята польза материалов. По оценке исследователей, 68,8% изменений в отношении кулинарных трендов и 54,5% изменений в пищевом поведении молодежи объясняются влиянием платформы.

Вывод: TikTok влияет на пищевые предпочтения молодежи через разные каналы – от кулинарного вдохновения до установления эмоциональной связи с авторами контента, что делает платформу ключевым фактором в формировании современных трендов в питании.

Ранее мы писали, что в Украине набирает популярность тренд с TikTok на покупку шоколадок с личинками, блоггеры активно публикуют видео с дегустацией, но у экспертов есть другое мнение по этому тренду.

Дата публикации
Количество просмотров
85
