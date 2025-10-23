Молодой фермер умер после укуса мухи: как легкий укус стал смертельным

Эндрю Кейн / © Daily Mail

Реклама

31-летний фермерский рабочий Эндрю Кейн скончался спустя несколько недель после укуса мухи на ферме в Шрусбери, Шропшир. Несмотря на легкий зуд и красноту, он не воспринял инцидент серьезно, а назначенные врачами антибиотики, казалось, решили проблему.

Об этом рассказывает Daily Mail.

Однако впоследствии его состояние резко ухудшилось: во время ночной прогулки он упал в обморок и был госпитализирован в больницу скорой специализированной помощи Нортумбрии в Кремлингтоне. У мужчины развился быстро прогрессировавший сепсис. Несмотря на введение в искусственную ком и признаки временного улучшения, Кейн скончался 18 сентября.

Реклама

Мать погибшего, Рэйчел Кейн, 52 года, была рядом с сыном в больнице и поделилась воспоминаниями:

"Он был большим и сильным парнем. Я и представить не могла, что укус мухи может привести к такому. Это было ужасно".

Что такое сепсис?

Сепсис – это опасное для жизни состояние, которое возникает, когда организм чрезмерно реагирует на инфекцию, вырабатывая химические вещества, повреждающие собственные ткани и органы. Это может привести к шоку, отказу органов и смерти, особенно если болезнь не выявить вовремя и не начать лечение.

Ежегодно сепсисом в мире болеют тысячи людей, а симптомы часто напоминают отравление или грипп, из-за чего заболевание трудно распознать на ранних стадиях.

Реклама

Шесть основных признаков сепсиса можно запомнить по аббревиатуре "СЕПСИС":

С — спутанность сознания, невнятная речь, дезориентация;

Е – эпизоды сильного дрожания, мышечные боли, лихорадка или слишком низкая температура;

П — появление сыпи, которая не исчезает при надавливании;

С – быстрое, затрудненное дыхание;

И - интервалы без мочеиспускания в течение нескольких часов;

С – синеватая или пятнистая кожа.

У детей сепсис может проявляться судорогами, приступами и неиссякающей сыпью. Около 40% случаев встречаются у детей в возрасте до пяти лет.

Важно своевременно распознать симптомы и немедленно обратиться к врачу – раннее лечение значительно повышает шансы на выздоровление.

Ранее сообщалось, что при попытке убить таракана огнем жительница Кореи вызвала пожар. Пламя охватило здание, одна женщина погибла, другие отравились дымом.