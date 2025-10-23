- Дата публикации
Молодой фермер умер после укуса мухи: как легкий укус стал смертельным
31-летний фермерский рабочий умер от тяжелой болезни всего через несколько недель после укуса мухи. Врачи пытались спасти его от сепсиса, но заболевание прогрессировало очень быстро.
31-летний фермерский рабочий Эндрю Кейн скончался спустя несколько недель после укуса мухи на ферме в Шрусбери, Шропшир. Несмотря на легкий зуд и красноту, он не воспринял инцидент серьезно, а назначенные врачами антибиотики, казалось, решили проблему.
Об этом рассказывает Daily Mail.
Однако впоследствии его состояние резко ухудшилось: во время ночной прогулки он упал в обморок и был госпитализирован в больницу скорой специализированной помощи Нортумбрии в Кремлингтоне. У мужчины развился быстро прогрессировавший сепсис. Несмотря на введение в искусственную ком и признаки временного улучшения, Кейн скончался 18 сентября.
Мать погибшего, Рэйчел Кейн, 52 года, была рядом с сыном в больнице и поделилась воспоминаниями:
"Он был большим и сильным парнем. Я и представить не могла, что укус мухи может привести к такому. Это было ужасно".
Что такое сепсис?
Сепсис – это опасное для жизни состояние, которое возникает, когда организм чрезмерно реагирует на инфекцию, вырабатывая химические вещества, повреждающие собственные ткани и органы. Это может привести к шоку, отказу органов и смерти, особенно если болезнь не выявить вовремя и не начать лечение.
Ежегодно сепсисом в мире болеют тысячи людей, а симптомы часто напоминают отравление или грипп, из-за чего заболевание трудно распознать на ранних стадиях.
Шесть основных признаков сепсиса можно запомнить по аббревиатуре "СЕПСИС":
С — спутанность сознания, невнятная речь, дезориентация;
Е – эпизоды сильного дрожания, мышечные боли, лихорадка или слишком низкая температура;
П — появление сыпи, которая не исчезает при надавливании;
С – быстрое, затрудненное дыхание;
И - интервалы без мочеиспускания в течение нескольких часов;
С – синеватая или пятнистая кожа.
У детей сепсис может проявляться судорогами, приступами и неиссякающей сыпью. Около 40% случаев встречаются у детей в возрасте до пяти лет.
Важно своевременно распознать симптомы и немедленно обратиться к врачу – раннее лечение значительно повышает шансы на выздоровление.
