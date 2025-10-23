ТСН в социальных сетях

Молодой фермер умер после укуса мухи: как легкий укус стал смертельным

31-летний фермерский рабочий умер от тяжелой болезни всего через несколько недель после укуса мухи. Врачи пытались спасти его от сепсиса, но заболевание прогрессировало очень быстро.

Автор публикации
Кирилл Шостак
Эндрю Кейн

Эндрю Кейн / © Daily Mail

31-летний фермерский рабочий Эндрю Кейн скончался спустя несколько недель после укуса мухи на ферме в Шрусбери, Шропшир. Несмотря на легкий зуд и красноту, он не воспринял инцидент серьезно, а назначенные врачами антибиотики, казалось, решили проблему.

Об этом рассказывает Daily Mail.

Однако впоследствии его состояние резко ухудшилось: во время ночной прогулки он упал в обморок и был госпитализирован в больницу скорой специализированной помощи Нортумбрии в Кремлингтоне. У мужчины развился быстро прогрессировавший сепсис. Несмотря на введение в искусственную ком и признаки временного улучшения, Кейн скончался 18 сентября.

Мать погибшего, Рэйчел Кейн, 52 года, была рядом с сыном в больнице и поделилась воспоминаниями:

"Он был большим и сильным парнем. Я и представить не могла, что укус мухи может привести к такому. Это было ужасно".

Что такое сепсис?

Сепсис – это опасное для жизни состояние, которое возникает, когда организм чрезмерно реагирует на инфекцию, вырабатывая химические вещества, повреждающие собственные ткани и органы. Это может привести к шоку, отказу органов и смерти, особенно если болезнь не выявить вовремя и не начать лечение.

Ежегодно сепсисом в мире болеют тысячи людей, а симптомы часто напоминают отравление или грипп, из-за чего заболевание трудно распознать на ранних стадиях.

Шесть основных признаков сепсиса можно запомнить по аббревиатуре "СЕПСИС":

  • С — спутанность сознания, невнятная речь, дезориентация;

  • Е – эпизоды сильного дрожания, мышечные боли, лихорадка или слишком низкая температура;

  • П — появление сыпи, которая не исчезает при надавливании;

  • С – быстрое, затрудненное дыхание;

  • И - интервалы без мочеиспускания в течение нескольких часов;

  • С – синеватая или пятнистая кожа.

У детей сепсис может проявляться судорогами, приступами и неиссякающей сыпью. Около 40% случаев встречаются у детей в возрасте до пяти лет.

Важно своевременно распознать симптомы и немедленно обратиться к врачу – раннее лечение значительно повышает шансы на выздоровление.

Ранее сообщалось, что при попытке убить таракана огнем жительница Кореи вызвала пожар. Пламя охватило здание, одна женщина погибла, другие отравились дымом.

