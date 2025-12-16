Молодой ученый по опрометчивости уничтожил 5000-летнее дерево

Все, что осталось от дерева

В США дерево, которому около 5 тысяч лет, было уничтожено из-за «исследования» молодого ученого.

Об этом пишут Indian Defence Review и IFLScience.

В 1964 году молодой аспирант случайно уничтожил дерево, которому оказалось почти пять тысяч лет. Эта остистая (или щетинистая) сосна, называвшаяся «Прометей», расположенная на горе Вилер-Пик в Неваде, простояла тысячелетия, молча свидетельствуя об истории. Но когда аспирант Дональд Раск Керри решил срубить ее для своего исследования, никто не знал, как она важна — пока не стало слишком поздно.

«Мы можем никогда не узнать подлинную историю произошедшего», — подтверждает Национальный парк Большого Бассейна, предполагая, что существует несколько версий событий, которые привели к решению Керри срубить дерево.

Одной из версий является то, что молодой ученый якобы хотел получить свой бур, который застрял при отборе керна. Другая версия — что он хотел получить поперечный разрез дерева, чтобы провести полное исследование годовых колец.

В любом случае, парень получил разрешение от Лесной службы на срубку дерева.

Когда Керри наконец-то вернулся к своему гостиничному номеру после срубки дерева, он тщательно сосчитал кольца на поперечном сечении с помощью перхоти.

«Я знал, что это довольно старое дерево», — вспоминал Керри годами позже в интервью газете San Francisco Chronicle. Но когда он дошел до окончательного подсчета, результат был шокирующим — сосне было почти 5000 лет. Это открытие было одновременно потрясающим и трагическим.

Сосны долговечны, особенно растущие в регионе Большого Бассейна, известны своим медленным ростом, что позволяет им выживать в суровом климате, часто достигая невероятного возраста. Однако их небольшой размер, контрастирующий с величественными великанами калифорнийских лесов секвоями, может сделать их невероятный возраст легко незаметным.

«Мы начали видеть, что у нас более 4000 лет, более 4500, более 4600, что уже было самым древним зафиксированным в литературе того времени», — вспоминал Керри. «Но мы остановились на отметке примерно 4900 лет. И ты вынужден думать: „Я, пожалуй, где-то ошибся. Лучше перечислить. Лучше перечислить еще раз. Лучше посмотреть очень внимательно под большим увеличением“».

Но ошибки не было. Сосне было примерно 4900 лет, и на тот момент это было самое старое дерево из всех когда-либо датировавшихся — и оно уже было мертвым.

Несмотря на то, что Керри срубил самое старое дерево на Земле, это привело к дальнейшим исследованиям, которые обнаружили деревья в других лесах, которые могут быть даже старше этой сосны. Многие деревья остаются неизученными, скрытыми в изолированных местах, таких как Белые горы Калифорнии.

Другая остистая сосна — Мафусаил, которой 4842 года / © Википедия

