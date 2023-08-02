Молодожены поженились в затопленной после двух тайфунов церкви - видео

Их не остановил даже паводок.

На Филиппинах пара поженилась несмотря на паводок, вызванный двумя тайфунами.

Об этом пишет theguardian.com.

Утром в день свадьбы Пауло и Маэ Падильи уровень воды поднялся выше колена. Все дороги в их районе были затоплены. Провинция Булакан в Центральном районе Лусона пострадала от непрерывных дождей, вызванных двумя тайфунами.

Но пара была полна решимости продлить свой великий день.

"Даже если бы наша машина начала тонуть, мы все равно хотели прорваться, чтобы иметь возможность приехать сюда", — прокомментировал жених.

К удивлению пары, гостям каким-то образом также удалось добраться до церкви, пройдя в шлепках и резиновых сапогах.

Невеста сказала: "Каким высоким было наводнение, через которое нам пришлось пройти, чтобы иметь возможность выйти из наших домов. На самом деле, нет ничего невозможного. Все невозможное Господь сделал возможным в тот день".

На видео, появившемся в Сети, видно, как Маэ идет к алтарю затопленной церкви. Ее платье и фата намокли. Пользователи похвалили влюбленных, что, несмотря ни на что, они поженились.

Булакан — одна из многих провинций на Филиппинах, сильно пострадавших от непрерывных дождей, вызванных сначала тайфуном Доксури, а затем юго-западным муссоном, усиленным тайфуном "Сокол".

По данным Национального совета по снижению риска бедствий и управлению ими, по всей стране в 13 регионах пострадало около 2,47 миллиона человек. 26 человек погибли в результате того, что перегруженный паром перевернулся из-за сильного ветра.

Филиппины сталкиваются в среднем с 20 штормами и тайфунами в год и особенно уязвимы, поскольку глобальное потепление приводит к более разрушительным и непредсказуемым погодным явлениям.

Напомним, в США 28-летняя женщина обручилась с 70-летним мужчиной. Пара рассказала их историю любви и прокомментировала 42-летнюю разницу в возрасте.

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