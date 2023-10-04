Молодожены сбежали из роскошной свадьбы, не заплатив за ресторан, и уехали из страны (фото)

Молодожены сбежали из своей роскошной итальянской свадьбы, не заплатив за счет в ресторане.

Об этом пишет Corriere Della Sera.

Они поженились в конце августа во Фрозиноне, юго-восточнее Рима. После церемонии они и 80 гостей устроили пир в ресторане.

Молодожены сбежали со свадьбы, не заплатив за ресторан / Фото: Corriere della Sera

Энцо Фабрици, владелец ресторана La Rotonda, с ужасом обнаружил, что они исчезли. Покидая не только место проведения, но и страну.

Пару — 25-летнюю немку и 40-летнего местного жителя — сейчас разыскивает полиция. Фабрици рассказал, что они заплатили только залог в размере 3300 евро со счета на общую сумму 8800 евро, оставив ему долг в размере 5500 евро.

Молодожены сбежали со свадьбы, не заплатив за ресторан / Фото: Corriere della Sera

Они договорились, что жених оплатит окончательный счет на следующий день после свадьбы, но он этого не сделал. Последний срок был назначен на среду после свадьбы, но когда Энцо пришел, их нигде не было видно. Фабрици также удалось разыскать родителей жениха, но и от них ответа не последовало.

Молодожены сбежали со свадьбы, не заплатив за ресторан / Фото: Corriere della Sera

Посещение их адреса подтвердило, что о них ничего не было слышно со дня свадьбы. Вероятно, они сбежали в Германию.

"И он и она игнорируют мои звонки. Они никогда не отвечают на сообщения. Но я думаю, что сегодня они также поменяли телефонную карточку, потому что, как только номер набран, линия сразу обрывается. За много лет бизнеса такого не случалось, максимум кто-то опаздывал, но еще не случалось, чтобы супруги исчезали, не заплатив по счету за свадебный банкет", — пожаловался владелец ресторана.

Энцо Фабрици / Фото: Corriere della Sera

Энцо поклялся, что не оставит их в покое, пока не получит свои деньги. Он также задействовал полицию, а жениха разыскивают за мошенничество.

Напомним, мама жениха испортила помолвку своим признанием. Ее будущая невестка пожаловалась, что она сказала.

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