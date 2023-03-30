Молодую женщину похоронили заживо: кто это сделал и как ее нашли

Как долго она находилась в ловушке – неизвестно.

В Бразилии 36-летнюю женщину похоронили заживо в гробнице.

Едва дышащую женщину обнаружил могильник в штате Минас-Жерайс. Об этом пишет thesun.co.uk.

Мужчина вызвал полицию после того, как заметил, что гробница была недавно заложена кирпичом и цементом. Когда же на место прибыли полицейские, они услышали ее крики о помощи. Также копы заметили пятна крови. Правоохранители раскрыли могилу и вытащили жертву.

Фото: thesun.co.uk

Женщина была доставлена в местную больницу с серьезными травмами головы. Как долго она находилась в ловушке – неизвестно.

Она рассказала, как двое мужчин в масках отвели ее на кладбище, избили и закрыли в могиле.

Фото: thesun.co.uk

Сообщается, что она хранила наркотики для двух мужчин до того, как "потеряла" их. Впрочем, полиция назвала мотив спором из-за огнестрельного оружия.

Розыск подозреваемых продолжается, их личности уже установлены.

Напомним, женщина поймала партнера на предательстве во время отдыха на круизном судне. Об интрижке любимого она случайно узнала посредством трансляции из камеры видеонаблюдения.

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