Молодые родители похвастались, как закрыли ипотеку за дом благодаря порно: "Признались детям" (фото)

Британка рассказала, как домашнее порно помогло им с мужем выплатить деньги за дом.

Об этом пишет The Sun.

Отводя сына в школу, Джесс Миллер хорошо знает, что на нее смотрят и перешептываются другие родители на детской площадке. Это потому, что многие из них видели ее обнаженной, ведь 35-летняя Джесс и ее 36-летний муж Майк зарабатывают большие суммы денег, снимая на видео, как они занимаются сексом, и выкладывая эти видео в Интернет.

Их секс-сессии – а это занятие сексом раз в день, четыре дня в неделю в разных местах вокруг их дома в Саутенде – приносят им ошеломляющую сумму в 50 тысяч фунтов стерлингов в месяц (2,6 млн гривен).

Их сексуальные снимки и откровенные видео собрали 900 000 преданных поклонников в Интернете, которые платят 7,90 фунтов стерлингов в месяц за просмотр их контента.

Джесс и Майк / Фото: swns

Джесс, имеющая 11-летнего сына от Майка и 15-летнюю дочь от предыдущих отношений, рассказала: "Нам никогда не бывает скучно. Мы просто делаем то, что обычно делаем, но снимаем это на камеру. Многие люди, которые нас смотрят, говорят, что приятно видеть настоящую любовь. Мы бы никогда не снимали, если бы этого не хотели – так мы балансируем между личным временем и работой. Мы ставим камеру в комнате, и люди могут увидеть, как это действительно происходит, когда мы занимаемся сексом.

Джесс и Майк начали снимать свои баловства шесть лет назад – загружали видео на сайты для взрослых, в частности OnlyFans, чтобы заработать дополнительные деньги и помочь покрыть выплаты по ипотеке.

Пара, которая вместе уже 12 лет, держала свои проделки в тайне до февраля 2020-го, когда кто-то рассказал другу Джесси, что видел, как они занимаются сексом в Интернете.

Джесс и Майк / Фото: swns

Тогда пара раскрылась и призналась своим друзьям и родственникам. Но они говорят, что получили в основном положительную реакцию.

Сначала они зарабатывали 2000 фунтов стерлингов в месяц, но до сентября 2019-го они зарабатывали достаточно, чтобы уволиться с работы: Джесс – с работы визажистки на полставки, а Майк – с работы персонального тренера. Именно тогда они начали резвиться на полную ставку.

Джесс говорит, что другие родители даже подходят к ним у школьных ворот и расспрашивают об их бизнесе, как они начали, сколько денег зарабатывают и даже нравится ли им секс вне камеры, на что они отвечают "открыто и честно".

Майк поделился: "Все родители в школе знают, чем мы занимаемся, и люди любят задавать вопросы о том, как мы начали этим заниматься, и даже спрашивают, сколько мы зарабатываем. Мы с Джесс не возражаем – нам нравится, когда люди задают уважительные вопросы, потому что мы любим то, что делаем. Я занимаюсь сексом с женой каждый день, люблю жизнь и получаю за это деньги. Это прекрасно и делает нас сильнее как пара”.

Джесс и Майк / Фото: swns

Майк и Джесс впервые встретились в августе в 2012 году, когда он работал персональным тренером в спортзале, который она посещала. В октябре он пригласил ее на свидание и они стали парой того же дня, когда их первый поцелуй подтвердил, что Джесс – "та самая".

Чувство было взаимным, говорит Джесс: "Когда я впервые увидела Майка, я подумала: "Как они нашли такого подтянутого парня, работающего в спортзале?".

После того, как они нашли общий язык, пара поженилась в июне в 2017 году, а через 18 месяцев начала размещать свои пикантные видео на Pornhub.

"Я видел, что один сайт для взрослых платит в зависимости от того, насколько хороши ваши видео", – рассказал Майк. "Мы пытались проводить качественное время вместе, потому что были заняты работой, и я подумал, что это может стать для нас отличным дополнительным заработком".

"Как только он предложил, я сразу же согласилась", — добавила Джесс.

Джесс и Майк / Фото: swns

Это было в феврале в 2020 году, когда пару "разоблачили".

Джесс вспомнила: "Моя подруга написала мне сообщение, спрашивая, не порнозвезда ли я, и мое сердце упало, потому что я не знала, откуда она об этом узнала. Итак, я рассказала маме и она была очень растеряна из-за этого. Все, что волнует наши семьи – это то, что мы счастливы в браке и что мы любим друг друга".

В июне в 2020 году они признались своим детям, чем зарабатывают на жизнь, сказав им, что "мама и папа делают сексуальные фотографии и выкладывают их в Интернет".

Теперь пара получает запросы от подписчиков, планирует свой контент еженедельно и говорит, что это улучшило их отношения и сблизило их.

"Мы оба очень целеустремленные люди и гордимся тем, чего мы достигли", – говорит Майк. "Совместная жизнь и работа супружеской пары связаны с определенными вызовами, но мы не снимаем, если у нас плохое настроение, потому что все, что мы выпускаем, естественно".

Джесс и Майк / Фото: swns

Джесс добавила: "Люди любят смотреть на нас, потому что мы настоящая пара, и говорят, что это даже спасло их отношения – это сделало чудеса и для наших отношений. Это сблизило нас, и наша связь крепче, чем когда-либо" .

Напомним, порнозвезда попытается переспать с 1000 мужчин за сутки. Лили Филлипс хочет побить рекорд уже в следующем месяце.

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