"Мона Лиза" с чердака: в Париже продали копию знаменитой картины да Винчи

За холст выручили 210 тысяч евро.
В Париже продали с молотка копию знаменитой картины "Мона Лиза".
Об этом рассказали в ТСН.Ранок 10 ноября.
За копию "Мона Лизы" покупатель на аукционе оплатил кругленькую сумму – 210 тысяч евро.
Репродукцию владельцы обнаружили на своем чердаке. Она являлась частью семейной коллекции живописи. Копию "Мона Лизы" нарисовали примерно столетием позже, чем Леонардо Да Винчи создал оригинал. Имя художника неизвестно. Эксперты говорят, что он также использовал дуб как полотно и смог воспроизвести знаменитую улыбку.
Как сообщалось, крошечный рисунок Леонардо да Винчи ушел с молотка за более чем 12 миллионов долларов. Изображение головы медведя выполнено в технике "серебряная игла" — под названием инструмента, которым делали рисунок. Сначала такие изображения имеют голубовато-серый цвет, но с годами окисляются и приобретают более яркий оттенок.