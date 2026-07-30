Монахи пили это еще 200 лет назад: когда на самом деле появился культовый напиток современности

Во Флоренции нашли рецепт эликсира, напоминающий Coca-Cola / © Unsplash

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Во флорентийском монастыре Сан-Марко обнаружили уникальный документ, который может переписать историю известнейшего в мире газированного напитка. Настоятель монастыря, отец Мануэль Руссо, во время проверки фармацевтических архивов наткнулся на пожелтевший рекламный листок XIX века. Он может быть предшественником напитка Coca-Cola.

Об этом пишет The Guardian.

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Кто придумал Coca-Cola: итальянский монах нашел рецепт лечебного эликсира XIX века

В пожелтевшей древней рекламе подробно описан рецепт «восстановительного винного эликсира». Его создали местные монахи для борьбы с усталостью, истощением после болезней и возрастными переменами.

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В состав эликсира от усталости входили 10 граммов боливийских листьев коки, 30 граммов ореха кола и вино. Средство появилось примерно в середине XIX века — во времена, когда монахи активно торговали боливийской кокой, которую импортировали в Италию миссионеры.

Все это продолжалось до 1961 года, пока растение не запретили на глобальном уровне из-за содержания кокаина. Состав флорентийского эликсира удивительно похож на формулу, разработанную в 1886 году американским фармацевтом Джоном Пембертоном.

Из-за тогдашних антиалкогольных законов США он не мог использовать вино, поэтому соединил экстракт коки и орех кола с газировкой, создав основу для современной Coca-Cola.

Такое совпадение уже вызвало волну предположений в итальянских медиа о том, что на самом деле родиной Coca-Cola является не Америка, а Флоренция.

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Впрочем, сам отец Руссо, который кроме рецепта, нашел еще несколько бутылок из-под эликсиров, призывает не спешить с выводами. Он говорит, что прямых доказательств связи между этими рецептами нет.

«Я не хочу, чтобы Coca-Cola подала на меня иск или что-нибудь подобное. Господин Пембертон изобрел собственный рецепт, и без алкоголя… Плюс в то время другие люди производили такое лекарство из листьев коки. Это было достаточно распространено в Италии и Франции. Единственное, что я могу сказать, это то, что у аптеки Сан-Марко был свой собственный рецепт», — сказал отец Руссо.

К слову, это не первая попытка оспорить американское основание бренда, ведь испанские дистилляторы из Валенсии также считают свой алкогольный сироп Kola Coca, созданный в 1885 году, возможным прототипом напитка.

По другим найденным документам, монастырский тонизирующий напиток стоил от 2 до 6 итальянских лир и пользовался огромным спросом среди людей. Все потому, что напиток помогал бороться с усталостью.

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«Пока боливийские листья коки не запретили — потому что на тот момент было понятно, что кокаин — это больше проблема, чем лекарство, — я бы сказал, что это был один из наших бестселлеров», — добавляет отец.

Монастырь Сан-Марко был основан на улице Виа Кавур во Флоренции еще в 1436 году, а его аптека открылась в 1460-м, чтобы помогать бедным горожанам. Она работает до сих пор, хотя в 1995 году ее перенесли в другую часть города.

Кроме рецепта эликсира отец Руссо нашел этикетки от чистого кислорода, коньяка и очищенного керосина. Священнослужитель добавил, что инвентаризация прошла очень удачно.

Что сладкая газировка делает с вашим желудком

Напомним, газировку создал Джозеф Пристли еще в 1772 году, и хотя ее сначала считали лечебной, сегодня влияние этого напитка на здоровье вызывает дискуссии. Главный источник предостережений — углекислый газ, который образует в воде слабую кислоту.

Расширяясь в желудке, пузырьки газа повышают давление и могут провоцировать вздутие, отрыжку или изжогу. Наибольшую опасность представляют именно сладкие газированные напитки с лимонной или фосфорной кислотой: они повышают риск ожирения, вредят эмали зубов и в отличие от чистой газировки могут плохо влиять на кости.

Обычная минеральная газировка без сахара и добавок обычно безопасна для здоровых людей и в небольших количествах может даже стимулировать пищеварение. Однако от нее и от сладких газировок лучше отказаться людям с заболеваниями ЖКТ, чувствительной эмалью, беременным и детям до трех лет.

Чтобы минимизировать вред, нужно пить воду без сахара, использовать соломинку для защиты зубов, полоскать рот после употребления и не пить ее во время приема пищи, если у вас есть проблемы с желудком.

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