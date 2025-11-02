Монеты номиналом 10 гривен можно продать за тысячи: что в них особенного

Коллекционеры ценят монеты с дефектами / © pixabay.com

Реклама

Среди монет номиналом 10 гривен, которые были выпущены в обращение в 2020 году, попадаются ценные экземпляры, которые можно продать по цене до 5 тысяч гривен.

Об этом сообщает сайт PMG.ua со ссылкой на экспертов портала «Монетки-ягодки».

На реверсе таких монет размещен портрет Ивана Мазепы и надпись с его именем, а на аверсе — номинал.

Реклама

Коллекционеры ценят монеты, которые имеют брак, связанный с поворотом одной стороны относительно другой.

Монеты, которые обладают незначительным дефектом возрастают в стоимости в пять раз, их можно продать за 50 грн.

Если присутствует частичный поворот изображения, коллекционеры готовы заплатить 150-200 грн.

Больше всего ценятся монеты с поворотом портрета на 180° — до 5 000 грн.

Реклама

Напомним, за определенные монеты номиналом 50 копеек коллекционеры готовы платить до 11 000 грн