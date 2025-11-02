- Дата публикации
-
- Категория
- Курьезы
- Количество просмотров
- 2061
- Время на прочтение
- 1 мин
Монеты номиналом 10 гривен можно продать за тысячи: что в них особенного
Коллекционеры ценят монеты, которые имеют брак, связанный с поворотом одной стороны относительно другой.
Среди монет номиналом 10 гривен, которые были выпущены в обращение в 2020 году, попадаются ценные экземпляры, которые можно продать по цене до 5 тысяч гривен.
Об этом сообщает сайт PMG.ua со ссылкой на экспертов портала «Монетки-ягодки».
На реверсе таких монет размещен портрет Ивана Мазепы и надпись с его именем, а на аверсе — номинал.
Монеты, которые обладают незначительным дефектом возрастают в стоимости в пять раз, их можно продать за 50 грн.
Если присутствует частичный поворот изображения, коллекционеры готовы заплатить 150-200 грн.
Больше всего ценятся монеты с поворотом портрета на 180° — до 5 000 грн.
