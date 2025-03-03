Монстр морей: самый большой в мире автовоз вмещает более 9000 машин (фото)

С вместимостью до 9100 автомобилей Höegh Aurora имеет титул "самого крупного в мире транспортного средства".

Автовоз Aurora, эксплуатируемый норвежской компанией Höegh Autoliners, построен компанией China Merchants Heavy Industry (CMHI) в провинции Цзянсу, Китай, и совершил свой первый рейс в прошлом году, пишет Oddity Central.

Имея ширину около 37 метров и длину 199,9 метра, он считается самым большим в мире Pure Car and Truck Carrier для перевозки различных типов транспортных средств, а благодаря усиленным палубам и улучшенным системам внутренних рамп он может перевозить более тяжелые электромобили на всех 14 палубах, что делает его перспективным. С грузоподъемностью 9100 транспортных средств первый Höegh Aurora превосходит предыдущее крупнейшее в мире транспортное судно на 600 транспортных средств.

Но размер и грузоподъемность – не единственные ошеломляющие характеристики Höegh Aurora. Это также самый экологический в мире PCTC благодаря ряду особенностей. Он имеет 1500 квадратных метров солнечных панелей на верхней палубе, которые помогают снизить производство электроэнергии от генераторов на 30-35 процентов, а также работает на сжиженном природном газе (СПГ), биотопливе и нефти с низким содержанием серы.

Höegh Aurora / Фото: Vessel Finder

"Вместе с нашими партнерами мы выводим углерод из одного из самых сложных секторов", – говорится в заявлении Höegh Autoliners. "Изменяем восприятие глубоководных перевозок. Вместе мы делаем устойчивое судоходство возможным, ускоряя переход к экологически чистым в нашей отрасли и устанавливая совершенно новый стандарт экологических решений и услуг в судоходстве".

Höegh планирует сделать свои суда класса Aurora еще более "экологическими" в будущем. К 2027 году все 12 судов будут оснащены двигателями, работающими на "чистом аммиаке" – топливе с нулевым уровнем выбросов углерода.

Напомним, девушка совершила огромную ошибку, разрисовав машину, чтобы отомстить бывшему. 18-летняя жительница Флориды случайно разукрасила авто соседа своего бывшего.

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