Собака со змеей обмотанной вокруг морды / © Newsweek

В Калифорнии ловец змей стал свидетелем необычной ситуации — черный лабрадор оказался со змеей, обмотанной вокруг морды.

Об этом сообщило издание Newsweek.

Специалист по отлову змей Брюс Айрленд (@wrangler_bruce) получил тревожный звонок от владелицы собаки. Женщина сообщила, что ее черный лабрадор, по имени Кейси, имеет на морде обмотанную большую змею. К сообщению она добавила фото, поэтому Айрленд немедленно отправился на место происшествия.

На кадрах, которые быстро разлетелись по сети, видно, как шестилетняя Кейси стоит спокойно, пока рептилия плотно обвивает ее морду. Спасатель использовал несколько любимых лакомств собаки и ждал, пока Кейси отпустит змею. Рептилию, которая получила незначительные травмы, выпустить ее обратно в природу.

Как выяснилось, это была гоферовая змея — неядовитый вид, распространенный в Южной Калифорнии. Она известна тем, что умеет подражать поведению гремучих змей. По данным базы California Herps, взрослые особи этого вида (Pituophis catenifer annectens) могут достигать более двух метров в длину. Несмотря на свой угрожающий вид, они безопасны для людей и даже полезны — помогают контролировать популяцию грызунов.

Айрленд, который возглавляет крупнейшую в США волонтерскую службу по переселению змей, отметил, что его команда ежегодно выезжает на тысячи таких вызовов. По его словам, главное во время спасений — действовать спокойно и не наносить вред ни животным, ни людям.

Видео с Кейси набрало более 29 миллионов просмотров в Instagram. Пользователи активно комментировали инцидент, шутя, что лабрадор просто «получил объятия от нового друга».

«Я всегда говорю, что гоферские змеи — это лабрадоры среди змей, поэтому это играют только два лабрадора», — написал один из пользователей Сети.

Собака зі змією обмотаною навколо морди. Відео: @wrangler_bruce

