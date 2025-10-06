- Дата публикации
Море, котики и жизнь на острове: в Греции открыли вакансию, о которой мечтают тысячи
Греческий остров ищет волонтеров. Туристы могут получить жилье и питание на Сиросе за 5 часов работы с котами.
Для тех, кто ищет уникальную возможность объединить отдых на Средиземном море с полезным делом, появилась работа мечты. Компания Holiday Pirates открыла набор волонтеров на 2026 год для проживания на живописном греческом острове Сирос.
Об этом сообщает «Greek city times».
Кандидатам предлагают:
Бесплатное жилье (общее здание с собственной спальней).
Полноценное питание (завтрак).
Оплата коммунальных услуг.
Условия и обязанности
«Подступ» заключается только в одном: нужно работать волонтером в приюте для кошек SyrosCats. Рабочий график достаточно легкий — 5 часов в день, 5 дней в неделю.
В обязанности входит: кормление, уборка лотков, раздача лекарств и, конечно, объятия и игры с котами. Рабочий день начинается в 8 утра, а второй блок задач выполняется перед закатом.
Требования к кандидатам
Приют SyrosCats принимает здоровых, зрелых и независимых волонтеров (одиноких или пары) на срок минимум один месяц.
Ключевые требования:
Возраст старше 25 лет.
Самодостаточность и готовность к работе с другими волонтерами.
Любовь к кошкам и готовность «грязнить руки» и приходить вовремя.
Опыт работы с животными или ветеринарное образование будет преимуществом, но не является обязательным.
Объявление о вакансии, опубликованное в TikTok, собрало более миллиона просмотров и вызвало огромный резонанс. Пользователи назвали это фантастической возможностью и признались, что готовы изменить свою жизнь ради этого дела. Все детали и форму заявки можно найти на сайте SyrosCats.
