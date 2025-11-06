Мороз минус 62: апокалиптическое видео из самого холодного места на Земле

Антарктида / © скриншот с видео

В соцсетях взрыв обсуждений вызвало видео из Антарктиды, где температура упала до -62°C. На кадрах видно, как человек открывает дверь станции — и сразу попадает в мир, похожий на полярную бездну: снег, ледяная мгла и солнце, которое едва пробивается сквозь морозную пелену.

Ролик, опубликованный на Reddit, уже набрал 57 тысяч лайков и более двух тысяч комментариев.

Пользователи называют его «жутким», «гипнотическим» и «неземным». Один из них написал: «Такие видео просто не кажутся настоящими, мне кажется, что я вижу что-то, чего не должен видеть. Это как другой мир».

Другой пользователь добавил: «Некоторые места на земле, такие как Сахара или Антарктида. Матушка-природа говорит нам: „Вам здесь нечего делать, держитесь подальше“, но мы здесь»

В комментариях вспомнили и истории с полярных баз. Один комментатор вспомнил интервью с человеком, который жил на базе в Антарктиде и случайно не закрыл внешнюю дверь, — метель мгновенно заморозила шлюз, и команде лишь несколько дней удалось его открыть.

Некоторые провели параллели с будущим колонизационных экспериментов: «Всем, кто бросает вызов колонизации за пределами Земли. Попробуйте технологию самоподдержки в Антарктиде, например, 5-летнюю самоподдержку без внешнего воздействия. Посмотрите, как оно пойдет. Если это слишком сложно, мы не готовы к колонизациям в космосе»

Напомним, ранее ученые показали скрытый ландшафт Антарктиды. Оказалось, что континент имеет потрясающий рельеф с горами и ущельями.