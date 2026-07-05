Мороженое с устрицами стало новой гастрономической сенсацией — фото

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Придорожное заведение Michino-eki Yamada, расположенное в префектуре Ивате, Япония, неожиданно стало одной из самых обсуждаемых гастрономических локаций в соцсетях.

Причиной стал необычный летний десерт — мягкое мороженое со свежими устрицами, которое дополнительно поливают соевым соусом, передает Oddity Central.

На первый взгляд, сочетание сливочного мороженого и морепродуктов может показаться довольно противоречивым. Однако те, кто уже отведал новинку, уверяют, что вкус оказался удивительно гармоничным и точно заслуживает внимания. Именно поэтому в заведение начали массово приезжать любители необычной кухни и любители японских экспериментов гастрономов.

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Основу десерта составляет насыщенное молочное мягкое мороженое. Поверх него выкладывают свежие устрицы, выловленные в заливе Ямада, после чего поливают специальным соевым соусом.

Несмотря на то, что описание такого десерта может показаться не слишком аппетитным, его создатели утверждают, что сочетание нежной сладости, свежего вкуса устриц и солоноватых ноток соевого соуса создает совершенно новые гастрономические ощущения.

Мороженое с устрицами

После того как фотографии и видео необычного мороженого начали активно распространяться в соцсетях, пользователи не скрывали своего удивления. Некоторые даже предположили, что эти изображения были созданы с помощью искусственного интеллекта, столь невероятной показалась сама идея такого десерта.

«Это уже выходит за пределы десертов!» – написал один из пользователей платформы X.

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Другой комментатор добавил: «Креативность японцев не знает предела!».

Ожидается, что Michino-eki Yamada будет продавать свое фирменное мороженое с устрицами в течение всего летнего сезона. Один рожок стоит 600 иен (около 3,7 доллара США), что делает необычный гастрономический эксперимент еще и относительно доступным для туристов.

Любовь японцев к мягкому мороженому давно стала поводом к созданию самых разнообразных кулинарных экспериментов. Ранее в стране уже появлялись десерты с чрезвычайно большим количеством порошка матча, которые было сложно есть, а также мороженое, поданное прямо в миске горячего рамена. Теперь к этому списку добавилось и мороженое со свежими устрицами.

Напомним, какова история самого тонкого десерта в мире.

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