Морские окаменелости на вершинах гор: в Сети снова заговорили о Великом потопе (фото)

В Гималаях тоже можно найти морские окаменелости / © Associated Press

Находка морских окаменелостей на вершинах гор в разных частях света снова разожгла дискуссии вокруг библейской истории о Всемирном потопе Ноя.

Об этом говорится в материале dailymail.

Поводом для новой волны обсуждений стало вирусное видео, на котором туристы находят окаменевшие морские раковины в горах Гвадалупе на границе американских штатов Техас и Нью-Мексико. Ролик уже набрал более семи миллионов просмотров в Сети.

На кадрах группа путешественников осматривает камни и демонстрирует встроенные в породу морские окаменелости — двустворчатые раковины и другие остатки морских организмов.

Морские окаменелости в горах. Фото dailymail

Дискуссия о библейском потопе

После появления видео в Интернете разгорелись споры. Некоторые пользователи соцсетей заявили, что такие находки могут свидетельствовать о глобальном потопе, описанном в Книге Бытия.

Согласно библейской истории, Великий потоп был катастрофой мирового масштаба, которую Бог послал, чтобы наказать человечество за грехи. Ной по преданию построил огромный ковчег и спас свою семью и пары всех животных.

Однако многие пользователи напомнили, что морские окаменелости в горах — хорошо известное геологическое явление.

Такие находки — это остатки древнего морского дна. Фото dailymail

Что говорят ученые

Геологи объясняют, что подобные находки — это остатки древнего морского дна, которые со временем оказались высоко в горах из-за движения тектонических плит.

Миллионы лет назад многие территории современной суши были покрыты морями. Морские организмы — моллюски, кораллы и другие существа — жили в воде, а после гибели их раковины оседали на дне и постепенно покрывались слоями осадка.

Именно поэтому морские окаменелости сегодня есть во многих горных системах мира. Фото dailymail

С течением времени эти отложения превратились в камень, в котором и сохранились окаменелости.

Позже при столкновении континентальных плит древние морские породы поднялись на тысячи метров вверх, образовав горные массивы.

Именно поэтому морские окаменелости сегодня есть во многих горных системах мира, в частности, в Гималаях, Андах, Скалистых горах и даже вблизи вершины Эвереста.

Например, в породе Qomolangma Limestone у самой высокой горы мира обнаружены морские окаменелости в возрасте около 450 миллионов лет, сформировавшиеся на дне древнего океана Тетис.

Похожие находки есть и в Андах, Аппалачах и даже в Трансантарктических горах в Антарктиде, что свидетельствует: когда-то эти территории также были частью древних морей.

