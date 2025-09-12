Морской леопард убил ученого в Антарктиде: что известно о трагедии

Морской леопард. Фото: Jerzy Strzelecki/CC BY 3.0

Ужасная трагедия произошла на Антарктическом полуострове: 28-летняя морской биолог Кирсти Браун погибла от нападения морского леопарда во время погружения возле британской исследовательской станции Ротера. Это был первый официально зафиксированный случай смерти человека от этого морского хищника.

Об этом сообщило издание Mirror.

Инцидент произошел 22 июля 2003 года, когда Кирсти вместе с коллегой выполняла научное погружение для изучения влияния айсбергов на морскую фауну. Тюлень-леопард внезапно схватил ее и потянул под воду. Двое коллег, которые находились на берегу, бросились на помощь и вытащили ученого из воды. Реанимационные мероприятия проводили сразу в спасательной лодке и на базе, однако спасти женщину не удалось.

Британская антарктическая служба (BAS) подтвердила, что это первое смертельное нападение морского леопарда на человека за десятки лет исследований в регионе. Известно, что Кирсти лишь год перед тем присоединилась к BAS по контракту, она занималась исследованием влияния движения айсбергов на экосистемы прибрежного дна.

Морские леопарды обычно не представляют угрозы людям. Однако они имеют мощные челюсти с клыками до 2,5 см, достигают длины более 3 метров и могут весить более 500 килограммов. Биологи отмечают, что эти животные в основном проявляют любопытство, но нападение в случае Браун было внезапным и трагическим.

Смерть исследовательницы потрясла научное сообщество. Руководитель программы BAS Ллойд Пек охарактеризовал Кристи, как «полную энергии и энтузиазма… хорошую ученую, которая очень упорно работала и могла выполнять скучные будничные аспекты работы с улыбкой на лице», которая имела перспективную карьеру. Семья Браун в совместном заявлении призналась, что была опустошена потерей.

В ноябре того же года коронер Британской антарктической территории признал случай «несчастным случаем». Несмотря на трагедию, коллеги Кирсти продолжили ее научный проект.

