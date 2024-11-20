Моряк провел час в самой тихой комнате в мире: что с ним произошло (фото)

После девяти месяцев на авианосце он сидел в комнате, которая на 99,99 процента поглощала звук.

Моряк прошел через одно из наиболее психологически сложных испытаний, заставившее его услышать, как легкие наполняются воздухом, а биологические жидкости прокладывают себе путь по телу.

Об этом пишет LADbible.

Признано Книгой рекордов Гиннеса как самое тихое место в мире, тихое помещение в лаборатории Орфилд в Миннеаполисе, штат Миннесота, США, известно как комната без эха.

Репортер NBC News Гэри Сандерс посетил "беззвучную камеру", которую с научной точки зрения называют "бесшумной камерой", вместе со старшиной ВМС США Ником Хейром, моряком, стремившимся вернуться к нормальной жизни.

Проведя девять месяцев на палубе авианосца "Авраам Линкольн" в открытом море, с тысячами моряков на борту и постоянно взлетающими и приземляющимися самолетами, Хейр загрустил по спокойствию повседневной жизни, например, по прогулкам в лесу у своего дома в северной части штата Нью-Йорк.

Сон в комнате со 100 другими людьми в течение девяти месяцев выбивал из колеи, и он сам попросил посидеть в полной тишине в бесшумной камере, чтобы вернуться к нормальной жизни.

Оснащенная пенополистирольными клиньями размером 90 см, а также бетонной и стальной изоляцией, комната на 99,99 процента поглощает звук. Это все, чего он хотел, после того как сказал, что последние девять месяцев были "как жизнь под американскими горками". Поэтому в самой тихой в мире комнате, где можно "услышать, как падает шпилька", Хейр решил посидеть больше часа и перекалибровываться.

Ник Хейр / Фото: YouTube/TODAY

Репортер Сандерс рассказал, что он пробыл там всего пять минут, объяснив это так: "Там такое сильное давление, будто вы едете в машине в гору и вынуждены постоянно глотать и зевать, чтобы выровнять давление, и я почти уверен, что слышу, как кровь течет в моей шее".

Стив Орфилд, владелец и основатель Orfield Laboratories, сказал: "Ухо – это и громкоговоритель, и микрофон, и когда оно лишено звука, оно производит свой собственный, создает свои собственные оральные галлюцинации".

Оказывается, что камера существует для того, чтобы помочь проверить уровень звука продуктов, таких как пылесосы или больничное оборудование – сидящие в ней люди не являются ее основным предназначением.

Безэховая камера / Фото: Orfield Labs

После некоторого времени пребывания там Хейр признался: "Это становится немного дезориентировочным, это интересно".

Но, несмотря на это первоначальное беспокойство, моряк продержался более часа, а после сеанса Сандерс зашел проверить его самочувствие и убедиться, что он может встать, сказав, что чувствует себя "шатким".

Репортер спросил, слышит ли он, как приземляются самолеты, на что Хейр ответил: "Не сейчас, я не могу, это очень интересно", подтвердив, что его запись была фактически "стерта".

Вот так морской офицер получил долгожданное спокойствие и тишину.

Напомним, что известно о самом высоком в мире аэропорте, где люди вдыхают кислород перед полетом. У него только одна взлетная полоса.

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