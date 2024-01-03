Моряка Королевского флота уволили из-за его пикантных снимков на OnlyFans – фото

Впрочем, он считает, что это решение было "лучшим".

Моряк Королевского военно-морского флота был уволен с корабля HMS Prince of Wales после того, как он разместил откровенные фото на сайте для взрослых OnlyFans.

Об этом он рассказал The Sun.

21-летний Зак Блэкман был наказан за то, что нанес ущерб репутации военных сил после того, как сделал откровенные фотографии и видео на авианосце. Однако Блэкман говорит, что увольнение из ВМФ оказалось "лучшим событием", поскольку он быстро заработал огромные суммы денег.

Зак Блэкман / Фото: instagram.com/zak.blackman

Блэкман поделился, что поступил в ВМФ 30 марта в 2020 году в самом низком звании. Он сказал, что это "действительно тяжелая работа", но добавил, что зарабатывал всего около 1500 фунтов в месяц.

В это время он начал публиковать свои дерзкие фотографии в форме. "Они начали набирать обороты, и через несколько недель я уже зарабатывал на этом 20 000 фунтов стерлингов в месяц", — сказал он.

Зак Блэкман / Фото: instagram.com/zak.blackman

Однако вскоре Блэкмана застукали. Он сказал, что один из его коллег, по-видимому, или наткнулся на его страницу, или ему прислали снимки, и его попросили удалить страницу, но он отказался сделать это, поскольку зарабатывал очень много.

Хотя он настаивал на том, что пытается не публиковать ничего, что могло бы выдать местонахождение HMS Prince of Wales, в июле в прошлом году его все же уволили. В Королевском военно-морском флоте сообщили The Sun, что дело расследуется, но не стали давать дальнейшие комментарии.

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Но сейчас дела у бывшего моряка обстоят хорошо. Блэкман теперь подписал контракт с представителями Rebel Agency, которые помогли ему заработать семизначную зарплату за его развратные посты в Интернете.

Сейчас Зак миллионер и он приобрел Lamborghini. Он также переехал в пентхаус в своем родном Манчестере.

Зак Блэкман / Фото: instagram.com/zak.blackman

"Надеюсь, через несколько лет у меня будет достаточно денег, чтобы выйти на пенсию", — сказал он. "Спрос на сексуальный униформный контент, подобный моему, в Интернете огромен".

Напомним, недавно двух учительниц уволили с работы за публикацию в Интернете контента для взрослых. Они использовали платформу OnlyFans для дополнительного заработка.

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