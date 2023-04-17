"Мощное" оружие: российским мобикам на фронт передали иконки с лицом Путина и святую воду

На Запорожском направлении мобилизованным оккупантам присылают иконки с лицом Путина.

Об этом сообщает российский телеграм-канал "Пермь 36,6".

В издании показали видео, как оккупанты распаковывают коробку с гуманитарной помощью, полученную от пропутинской партии "Единая Россия". Кроме круп и тушенки, в коробке была бутылка святой воды и "иконка" с портретом Путина и подписью "вседержитель".

"Нам типы привозят волонтёрку, а мы им скидываем видос, что получили, всё понравилось. Но в этот раз что-то пошло не так. Мы думали, прислали нам, не забывают, праздник всё-таки скоро, а оказалось, что всё-таки не в празднике дело. Каким бы патриотом своей родины я не был, но это уже полнейший п**дец", — говорит один из мобилизованных россиян.