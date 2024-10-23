Мошенница сделала пластику лица, чтобы избежать задержания Интерполом – фото до и после

Женщина обвиняется в том, что она обманула 6 жертв, пообещав им работу бортпроводников в известных авиакомпаниях.

Китаянка, которая обманула людей более чем на 1,5 миллиона юаней (210 000 долларов США), сделала пластическую операцию и сбежала в Таиланд. Она находится под следствием тайской полиции и может быть депортирована на материк.

Об этом сообщает SCMP.

Ее задержали после того, как иммиграционная полиция Таиланда получила наводку.

Местные сообщили, что 30-летняя женщина, известная под фамилией Се, живет в квартире в Бангкоке, и ее часто видели с закрытым лицом и в маске, что вызвало подозрения, что она может быть нелегальной иммигранткой. В ответ сотрудники иммиграционной службы посетили ее квартиру и подошли к ней, когда она спускалась, чтобы забрать посылку с едой, с просьбой проверить ее паспорт.

Выяснилось, что Се въехала в Таиланд в конце 2022 года с визой, позволявшей ей находиться в стране 15 дней с целью туризма. Однако она просрочила свою визу более чем на 650 дней. В результате власти арестовали ее 7 октября. В ходе расследования Се утверждала, что до увольнения была стюардессой в известной авиакомпании. Однако позже тайская полиция обнаружила, что она находится в розыске по "голубому сообщению" Интерпола.

В период с 2016 по 2019 год она якобы обманула шестерых жертв на 1,52 миллиона юаней, пообещав обеспечить их местами бортпроводников в крупных авиакомпаниях. Сообщается, что часть денег она использовала на пластическую операцию на лице перед бегством в Таиланд.

Мошенница до и после пластики / Фото: Weixin

Это заподозрили в мошенничестве еще в январе в 2014 году. Ее младшая двоюродная сестра, известная под фамилией Ву, которая была среди обвинителей, рассказала изданию Red Star News, что Се создала в Интернете образ богатой стюардессы, часто делясь фотографиями с разных зарубежных направлений.

В 2018 году Се связалась с Ву, одолжила 52 000 юаней (7 300 долларов США) и заявила, что ей нужны средства, чтобы помочь кому-то приобрести часы в Японии. Она пообещала вознаградить Ву 5000 юаней после завершения соглашения.

Ву удалось получить 17 000 юаней, однако, несмотря на многочисленные просьбы, остальную сумму Се так и не вернула. Проведя некоторые исследования в Интернете, Ву обнаружила, что Се уже давно не работает стюардессой, а живет за счет мошеннической деятельности.

Отдел Иммиграционного бюро Таиланда заявил, что Се будет наказана в соответствии с законодательством Таиланда за просрочку визы и впоследствии депортирована обратно в Китай.

Ее случай вызвал дискуссии в социальных сетях, многие выражали удивление ее фотографиями до и после пластической операции:

Почему мне кажется, что она выглядит хуже после операции? Словно она убегает от неудачной работы

Какой бы разумной ни была маскировка, от закона не уйдешь! Слава полиции!

Напомним, у мужчины уменьшается половина лица из-за редкого заболевания. Он показал, как выглядит и поделился "самым тяжелым" в борьбе с болезнью.

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