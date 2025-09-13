Мошенник в Британии сбежал из тюрьмы по поддельному письму: как его разоблачили

Тюрьма / © Pixabay

36-летний Джунеад Ахмед из Брентвуда, Великобритания, организовал побег из тюрьмы HMP Chelmsford, использовав фальшивые документы. В июне 2023 года он направил администрации учреждения поддельное письмо, якобы выданное от имени Высокого суда, в котором говорилось о его «одобренном освобождении». Персонал тюрьмы поверил в подлинность бумаг, и Ахмед беспрепятственно вышел на свободу.

Об этом сообщило издание The Sun.

Ахмед отбывал наказание за мошенничество: он выдавал себя за врача, чтобы арендовать жилье, которое не мог себе позволить, и пытался приобрести дом стоимостью более 2 млн фунтов стерлингов. В ноябре 2023 года его приговорили к четырем годам лишения свободы за шесть эпизодов мошенничества.

Впрочем, после собственного побега Ахмед решил применить тот же метод, чтобы помочь освободиться еще двум заключенным — Чарли Уиттакеру и Адаму Мохамеду. Уиттакер отбывал годичный срок за участие в драке во время которой погибла женщина, а Мохамед был осужден за преступления, связанные с наркотиками. Для обоих были подготовлены поддельные письма. Однако на этот раз количество фальшивых документов вызвало подозрения, и попытка провалилась. Ахмеда снова задержали.

Суд в Челмсфорде установил, что в схеме участвовали другие лица. Мать Чарли Уиттакера, 49-летняя Шарлотта Уиттакер, предоставила информацию для поддельного письма сына. 37-летняя Назаш Ахтар сделала то же самое от имени Ахмеда. 20-летний Ааруан Нур Али, которого называли «техническим специалистом», также признал участие в заговоре.

Судья Мэри Лорам Кейси назвала план «очень тщательно спланированным» и подчеркнула, что даже отсутствие насилия не уменьшает серьезности правонарушения. Она отметила, что всем причастным неизбежно грозит реальное лишение свободы.

Приговор Ахмеду и другим участникам схемы объявят в октябре этого года.

