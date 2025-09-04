- Дата публикации
-
- Категория
- Курьезы
- Количество просмотров
- 369
- Время на прочтение
- 2 мин
Мошенник выманил у пенсионерки несколько тысяч евро, притворившись астронавтом
Доверчивая женщина без колебаний сделала денежный перевод, чтобы помочь мужчине, который якобы попал в беду в космосе.
Одинокая 80-летняя пенсионерка, живущая на японском острове Хоккайдо, потеряла несколько тысяч евро после знакомства в Интернете с мужчиной, который представился астронавтом.
Об этом случае сообщает издание Japan Today.
Знакомство, которое началось в июле, стремительно развивалось в результате регулярной переписки, и пенсионерка постепенно начала доверять этому мужчине. Более того, у старушки появилось к нему романтическое чувство.
Во время одного из выходов на связь «астронавт» неожиданно попросил о помощи: он заявил, что находится «на космическом корабле в открытом космосе», но его «атаковали» и ему «нужен кислород».
Доверчивая женщина без колебаний сделала денежный перевод, чтобы помочь «бедняжке», на сумму около миллиона иен — примерно 5780 евро.
Теперь против фейкового астронавта ведется расследование.
«Если человек, с которым вы познакомились в социальных сетях, когда-либо требовал от вас деньги, пожалуйста, отнеситесь с подозрением к возможности мошенничества и сообщите об этом в полицию», — прокомментировал этот случай полицейский чиновник.
По данным Всемирного банка, Япония занимает второе по возрасту население в мире после крошечного Монако, и пожилые люди часто становятся жертвами различных форм организованного мошенничества.
К ним относится классическая афера, когда злоумышленники выдают себя за членов семьи, попавших в беду, чтобы выманить деньги у жертвы.
Напомним, в США основателей онлайн-церкви Victorious Grace обвиняют в масштабном криптовалютном мошенничестве, которое, по их словам, они совершали с божественного благословения.