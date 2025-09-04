Мошенник выманил у пенсионерки несколько тысяч евро, притворившись астронавтом

Астронавт / © Pixabay

Одинокая 80-летняя пенсионерка, живущая на японском острове Хоккайдо, потеряла несколько тысяч евро после знакомства в Интернете с мужчиной, который представился астронавтом.

Об этом случае сообщает издание Japan Today.

Знакомство, которое началось в июле, стремительно развивалось в результате регулярной переписки, и пенсионерка постепенно начала доверять этому мужчине. Более того, у старушки появилось к нему романтическое чувство.

Во время одного из выходов на связь «астронавт» неожиданно попросил о помощи: он заявил, что находится «на космическом корабле в открытом космосе», но его «атаковали» и ему «нужен кислород».

Доверчивая женщина без колебаний сделала денежный перевод, чтобы помочь «бедняжке», на сумму около миллиона иен — примерно 5780 евро.

Теперь против фейкового астронавта ведется расследование.

«Если человек, с которым вы познакомились в социальных сетях, когда-либо требовал от вас деньги, пожалуйста, отнеситесь с подозрением к возможности мошенничества и сообщите об этом в полицию», — прокомментировал этот случай полицейский чиновник.

По данным Всемирного банка, Япония занимает второе по возрасту население в мире после крошечного Монако, и пожилые люди часто становятся жертвами различных форм организованного мошенничества.

К ним относится классическая афера, когда злоумышленники выдают себя за членов семьи, попавших в беду, чтобы выманить деньги у жертвы.

Напомним, в США основателей онлайн-церкви Victorious Grace обвиняют в масштабном криптовалютном мошенничестве, которое, по их словам, они совершали с божественного благословения.