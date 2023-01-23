Мошенники наворовали столько денег, что раздавали их на улице и покупали незнакомцам авто

Мошенники "заработали" столько денег, что не знали, куда их потратить.

В Великобритании разоблачили банду мошенников, которые с помощью схемы с криптовалютой украли биткоинов на 22 миллиона фунтов стерлингов. Злоумышленники наворовали столько денег, что начали раздавать средства прямо на улице и покупали незнакомцам из пабов автомобили.

Об этом пишет manchestereveningnews.co.uk.

Джеймс Паркер вместе с четырьмя сообщниками придумали схему, как незаконно выводить деньги из криптобиржи. Злоумышленники в общей сложности украли 22 миллиона фунтов стрелингов. Жители Великобритании настолько разбогатели, что не знали, куда еще можно деть украденное. Поэтому они начали раздавать сертификаты на 5 тысяч фунтов прямо на улице. Вожак банды Джеймс Паркер же однажды купил незнакомцам из паба по автомобилю.

Фото: manchestereveningnews.co.uk

Также один из членов банды купил элитное поместье у россиян. В целом у злоумышленников полиция изъяла элитные часы, недвижимость и автомобили, которые успели приобрести за награбленные средства.

"Масштабы мошенничества по этому делу просто потрясающие и привели к тому, что подозреваемые буквально имели больше денег, чем могли потратить. Я хотел бы отдать должное всем агентствам, которые тесно сотрудничали, чтобы привлечь этих людей к ответственности", — рассказал сержант Дэвид Уэйнрайт из отдела противодействия мошенничеству полиции Ланкашира.

Организатор банды не дожил до суда и скончался в 2021 году. Остальные четыре члена группы были приговорены от одного года условного срока к шести годам лишения свободы.

Напомним, семья с тремя детьми разочаровалась в цивилизации и переехала жить в джунгли.

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