Мошенники создали фейковое отделение госбанка: как на 590 000 грн "влетели" работники, а не клиенты

Мошенникам в Индии удалось создать и управлять фальшивым отделением крупнейшего государственного банка страны в течение 10 дней, чтобы обманом заставить людей платить за стабильную работу в нем.

Об этом сообщает Oddity Central.

Жители Чхапоры, села в индийском штате Чхаттисгарх, были удивлены, увидев, что в их скромном поселении открывается отделение Государственного банка Индии, но, хотя некоторые были настроены скептически с самого начала, многие увидели в этом возможность получить стабильную, достойно оплачиваемую работу.

25-летний Пинту Дурве был одним из шести человек, которым удалось устроиться на работу кассиром в только что открывшемся отделении ДБИ, за которую он заплатил 580 000 рупий ($6 900). Было несколько "красных флажков", таких как полное отсутствие работы и отсутствие удостоверений личности у работников, но логотип на входе, "рабочее пространство" площадью 300 кв. метров, совершенно новая мебель и банковские кассы – все это убедило его в том, что банк законен. Но это было не так.

"У нас было 10 компьютеров, а потом мы также получили доступ к Интернету. Будильник звонил на обед в 13:00", — рассказал Пинту. "Я отчаянно нуждался в работе. Я работал в центре общего обслуживания, когда сестра моего друга, Ренука Саху, сказала мне, что устроит меня сюда на работу. Я нашел деньги, которые просил, одолжив их у друзей".

Мошенники 10 дней руководили фейковым отделением банка / Фото: Oddity Central

В течение 10 дней подряд шесть сотрудников банка приходили на работу только для того, чтобы посмотреть, как проходит время на часах. Руководитель отделения, обычно приходивший около 10 утра и шедший до полудня, сказал им зайти на сайт Государственного банка Индии и почитать о компании и ее протоколах. Однажды менеджер вообще перестал приходить в банк, но все равно никто ничего не сказал. Затем, однажды, пришла полиция с настоящими сотрудниками ДБР и сообщила им, что их рабочее место было тщательно продуманной аферой.

Селянам, которые приходили в только что открытое отделение ДБР, всегда говорили, что они не могут совершать там никаких операций, поскольку серверы еще не установлены, и просили прийти в следующем месяце. Некоторым это объяснение казалось подозрительным, но только после того, как один местный Аджай Кумар Агравал подал жалобу в местную полицию на странные ответы, которые он получил в новом банке, и на полное отсутствие кода отделения на вывеске банка, правда вышла на поверхность.

Мошенники 10 дней руководили фейковым отделением банка / Фото: Oddity Central

"Руководитель отделения банка "Дабра" сообщил нам о своих подозрениях относительно фальшивого банка, работающего в Чхапоре. После расследования было подтверждено, что банк был фальшивым, а несколько сотрудников были назначены на должности по поддельным документам", — заявил представитель полиции Раджеш Патель.

Полиция подтвердила, что ни один потенциальный клиент банка не был обманутым и не потерял свои деньги, пообещав ему стабильную работу в Государственном банке Индии. Однако бедные люди, заплатившие за работу в этом банке, потеряли в общей сложности 1,2 миллиона рупий (14 300 долларов США, 590 000 гривен).

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