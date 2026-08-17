Мошенница годами обворовывала пару с деменцией: ее "спалила" доставка еды

Мошенница годами обворовывала супругов с деменцией / © Unsplash

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В Великобритании случился дерзкий случай мошенничества, который возмутил общество. 45-летнюю мать четырех детей, Линдси Макгиверн, разоблачили на систематическом обворовывании пары пожилых людей с деменцией.

Как разоблачили мошенницу, рассказали Mirror.

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В Великобритании женщина годами обворовывала пожилых супругов с деменцией

Женщина, которая годами позиционировала себя как помощницу и неофициальную попечительницу, оказалась мошенницей. Она украла со счетов пенсионеров более 25 тысяч фунтов стерлингов. В конце концов, правоохранители вышли на ее след благодаря самому обычному заказу еды через Uber Eats на сумму 20 фунтов.

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Дерек и Валери Хейнс оказались в уязвимом положении, когда из-за тяжелой формы деменции потеряли способность самостоятельно заниматься бытом и в начале 2024 года окончательно переехали в специализированные учреждения.

Именно в этот момент Макгиверн получила бесконтрольный доступ к их банковской карте. В течение девяти месяцев она снимала максимально возможные лимиты наличных денег, ходила на шопинг в местных магазинах и довела счета пенсионеров до кредита. В этот момент банк начал отклонять автоматические платежи.

Схему раскрыли работники совета графства Кент, когда начали оформлять опекунство и анализировать состояние супругов. Прокурор Киран Бранд рассказал в Королевском суде Кентербери о деталях дела:

«Она представилась как неформальная сиделка, которая живет рядом и помогает им с покупками и повседневными делами. Было замечено, что они в значительной степени доверяли ей, и оба часто отказывались от помощи других, но принимали ее от ответчицы».

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Анализ банковских выписок показал, что в то время как счета пенсионеров опустошались в магазинах вблизи жилья Макгиверн, ее собственные расходы существенно уменьшились — за исключением 4000 фунтов, которые она «спустила» на сайтах с азартными играми.

Окончательным доказательством причастности подозреваемой стал заказ доставки еды. Со счета пенсионеров, который она привязала к аккаунту Uber Eats, женщина заказала еду на сумму 20 фунтов.

Во время обыска в квартире аферистки полицейские нашли пакет, набитый частными бумагами супругов — от паспортов и медицинских карт до свидетельств о браке и документов на право собственности на жилье.

Один из пары пострадавших так и не узнал предательства сиделки, ведь умер до завершения расследования. Другой — из-за тяжелой болезни не отдает себе отчет в том, что произошло. Адвокат обвиняемой пытался смягчить наказание для нее, отметив, что женщина помогала пожилой паре в течение 7 лет.

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«Она полностью отдает себе отчет в затруднительном положении, в которое себя поставила, и чрезвычайно раскаивается в своих действиях. Это преступление было сначала оппортунистическим, между ними существовали настоящие отношения, и они немного испортились».

Судья Саймон Тейлор вынес жесткую оценку ее действиям и отметил беззащитность жертв. Женщина признала свою вину в мошенничестве путем злоупотребления служебным положением.

Суд назначил ей 1 год и 10 месяцев заключения условно с испытательным сроком на 2 года. Кроме того, его обязали отработать максимальные 300 часов неоплачиваемых общественных работ, пройти курс реабилитации и пройти курс лечения ментального здоровья.

Мошеннические схемы в Украине: последние новости

Напомним, украинские компании начали получать анонимные письма с требованиями денег за якобы защиту бизнеса от российских обстрелов. В таких сообщениях предпринимателям предлагают связаться с анонимным представителем страны-агрессора для «договоренностей».

О новой схеме сообщил советник президента Украины Сергей Бескрестнов «Флэш». Он подчеркнул, что это мошенничество и призвал бизнес не реагировать на подобные провокации.

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