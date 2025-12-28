Мост, тревожащий водителей 13 лет: оказалось, что он совсем не для людей

Мост A470 в Северном Уэльсе / © Daily Star

Уже 13 лет проезжающие северным Уэльсом водители удивлялись необычной конструкцией над трассой A470. Мост напоминал сетку бадминтона, натянутую над 7,3-метровым участком дороги между Долгеллау и Кросс-Фокс, и не имел очевидной цели, кроме того, чтобы привлекать внимание прохожих.

Об этом рассказывает DailyStar.

Как оказалось, сооружение являлось частью проекта модернизации трассы A470 в 2012 году стоимостью 7,3 млн фунтов стерлингов, который реализовала строительная компания Alun Griffiths.

Местная жительница Бармута, заинтересовавшись странной конструкцией, обратилась в соцсети, чтобы найти объяснение. Выяснилось, что мост создан для защиты летучих мышей.

Летучая мышь / © Daily Star

Мост для летучих мышей: как это работает

Конструкция призвана компенсировать потерю дубовых рощ Мейрионнидда и побуждать летучих мышей летать на большой высоте, уменьшая риск столкновений с транспортом. Летучие мыши ориентируются с помощью эхолокации и обычно следуют вдоль живых изгородей и границ лесных массивов. Уничтожение части деревьев при строительстве дорог дезориентировало животных, поэтому мостом их пытались вернуть на безопасный маршрут.

Стоимость такого моста оценивалась более чем в 27 000 фунтов стерлингов за каждого летающего млекопитающего. После строительства A470 стал первой дорогой в Уэльсе, отвечающей требованиям Директивы ЕС об охране среды обитания летучих мышей.

Дополнительные мероприятия

Проект также предусматривал:

водопропускные трубы под дорогой для сони;

уступы и пандусы для выдр;

защитные ступени для берёз, где обитают редкие виды;

переселение редких лишайников.

Под дорогой был построен очень большой водопропускной канал для летучих мышей. / © Daily Star

Проблемы и неудачи

Несмотря на усилия, мост оказался малоэффективным: летучие мыши продолжали летать на опасной высоте над дорогой. Наблюдение университетов Лидса и Кембриджа показало, что животные игнорируют мост и продолжают привычные маршруты полета.

Местные жители оставались удивленными, ведь летучих мышей они никогда не видели у дороги. Однако дубовые леса Мейрионнидда являются особой природоохранной зоной, где обитают большие подковоносы и другие шесть летучих мышей.

По данным экспертов, в Великобритании в общей сложности построили 15 мостов для летучих мышей на сумму более 2 млн фунтов стерлингов, но эффективность многих из них вызывает сомнение.

Другие примеры

Мост на трассе A487 недалеко от Карнарфона (2010 год).

Первый мост для летучих мышей в Уэльсе на A497 между Пуллхелли и Крикиетом (2006 год).

Два моста на A465 возле Абергавенни (2007 год).

Несмотря на сомнительную эффективность, эти постройки остаются частью усилий Великобритании по охране диких животных и обеспечивают соответствие европейскому законодательству о среде обитания видов.