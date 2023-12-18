Мотылька Пикассо признали живым произведением искусства: как он выглядит (фото)

Его назвали самой интересной бабочкой в мире.

Baorisa hieroglyphica, также известный как мотылек Пикассо, – это вид, названный в честь знаменитого испанского художника Пабло Пикассо из-за его необыкновенно художественного рисунка крыльев.

Об этом пишет Oddity Central.

Мотылек Пикассо, впервые описан британским энтомологом Фредериком Муром в 1882 году, проживает в Юго-Восточной Азии и Северной Индии.

Как и большинство мотыльков, Baorisa hieroglyphica – ночное насекомое, питающееся преимущественно нектаром разных растений. Это существо было названо самой интересной бабочкой в мире.

Мотылек Пикассо / Фото: odditycentral.com

Научное название вида hieroglyphica связано с яркими геометрическими линиями и формами на его передних крыльях, а его общее название было вдохновлено пятнами, полосами и цветными точками, намекающими на работы талантливого художника.

Мотылек Пикассо / Фото: odditycentral.com

Любители искусства, знакомые с работами Пикассо, скажут, что художественные узоры Baorisa hieroglyphica на самом деле не имеют много общего со стилем испанского художника, но это не имело значения. Впрочем, Пикассо — всемирно известное имя, выходящее за пределы мира искусства и гораздо больше напоминающее художественную красоту бабочки.

Напомним, ученые обнаружили паука, танцующего чечетку. Его не видели 92 года.

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