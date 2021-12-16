"Мой мозг сломан": "дырявый" кот озадачил пользователей Сети (фото)

Кадр начали разгадывать пользователи соцсетей со всего мира.
Пользователь Reddit под ником Francis__99108 опубликовал снимок, на котором его сестра держит на руках кота, и озадачил пользователей Сети. Все – из-за оптической иллюзии.
На фотографию с пушистым Марвином, сквозь которого проходит рука девушки, обратил внимание сайт The Dodo.
Пользователи Сети начали ломать голову:
- Объясните это, пожалуйста, мой мозг сломан.
- Какого черта?
- Это Photoshop, да?
- Что здесь происходит?
Впоследствии Филиппо объяснил, что сестра обняла кота под правую лапку, а его мех прикрыл ее запястье. На самом деле ее ладонь не проходит сквозь животное.
Напомним, кот с четырьмя ушами по кличке Мидас стал звездой в социальной сети. Снимки животного появились в его Instagram-аккаунте. Воспитанник имеет врожденную генетическую аномалию, он родился с четырьмя ушами: одна пара ушей находится внутри другой.