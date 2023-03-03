"Мой пенис полностью оторвало": мужчина рассказал о жизни с бионическим половым органом (фото)

В Шотландии хирурги установили мужчине бионический пенис после потери органа в ДТП. Теперь мужчина говорит, что почувствовал себя "настоящим человеком".

Об этом сообщает Lad Bible.

Мо Абад из Эдинбурга потерял свой пенис в детстве в автомобильной аварии. Это произошло в 1970-х годах, когда технологии создания нового органа просто не существовало.

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"Мой пенис полностью оторвало. У каждого мужчины есть два яичка, как вы знаете. Одно из них было полностью разрушено, а другое от удара затолкнулось мне в область паха", – поделился мужчина.

Путь к получению нового члена начался в течение года после несчастного случая. Врачи создали для Мо устройство, которое позволяло ему ходить в туалет.

"Я мог только сесть и помочиться. Я не мог встать", – вспомнил мужчина.

Однако это его не слишком беспокоило, ведь он все еще восстанавливался от других травм, полученных в ужасной аварии.

Мо рассказал, что потратил целых шесть лет на посещение больницы.

"Врачи делали все, что могли, не для того, чтобы спасти мой пенис, а для того, чтобы спасти меня. Мне дали 12 часов жизни [после аварии]", – поделился мужчина.

После этого он закрылся в себе и вообще не любил говорить о случившемся.

Однако ближе к 30-ти годам Мо получил надежду от пластического хирурга из Эдинбурга. Врач сообщил, что наконец-то получил средства, чтобы подарить мужчине новый пенис. До этого хирург видел Мо раньше, много лет назад.

Мо рассказал, что ему сделали так называемую фаллопластику. Она заключается в том, что у человека снимают кожу с руки или задней части ноги, "сворачивают ее, как швейцарский рулет, и делают из нее пенис". После этого туда устанавливается имплантат, позволяющий человеку с бионическим пенисом заниматься сексом.

Скриншот с видео

Когда у мужчины спросили, был ли у него выбор по поводу размера, Мо сказал, что оставил это решение на рассмотрение врача, но признался: "Я мог сказать ему, что хочу 10-дюймовый (около 25 см – ред.)".

Врач посмотрел на руку мужчины и оценил потенциальный размер бионического члена восьми дюймами (около 20 см).

После успешной операции Мо был очень благодарен за то, что получил новый пенис и сказал, что почувствовал себя "настоящим человеком".

Мужчина также рассказал, что получил "специальное направление" от Национальной службы здоровья, которое позволило ему бесплатно пройти операцию стоимостью в 70 тыс. фунтов стерлингов.

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"Больше всего я с нетерпением ждал того, чтобы встать и помочиться", – признался Мо.

Уже через две недели он наконец-то смог почувствовать эрекцию, и с улыбкой добавил: "Я поднял его, но не смог опустить его снова".

Мужчина также отметил, что это оказало большое влияние на повышение его уверенности, и до операции он никогда не рассказывал о своей необычной истории. Теперь Мо рад, что мир узнал о его бионическом пенисе.

Напомним, 30-летний мужчина из США заявил, что после заболевания коронавирусом его пенис уменьшился на 3,81 см. Медики говорят, что это возможно.

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