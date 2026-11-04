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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Курьезы
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Мозг играет с нами прятки: почему люди видят свет призрачных маяков посреди океана

Почти 90 лет люди сообщают об удивительном оптическом явлении: свет настоящего маяка вдруг кажется лучом из моря, где нет ни одного сооружения. Ученые выяснили, почему в темноте мозг может создавать иллюзию маяка-призрака.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
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Маяк

Призрачные маяки обманывают людей почти 90 лет / © Фото из открытых источников

Люди почти 90 лет сообщают об удивительном явлении у маяков: свет, идущий на самом деле с берега, кажется лучом маяка далеко в море, которого на самом деле не существует. Ученые исследовали эту оптическую иллюзию и объяснили, почему человеческий мозг ошибается даже тогда, когда человек знает, где находится источник света.

Об этом сообщает IFLScience.

Где наблюдают призрачные маяки

Особенно отчетливо это явление можно увидеть у острова Леди-Эллиот на южной оконечности Большого Барьерного рифа в Австралии. Там есть два настоящих маяка: старый, построенный в 1873 году, прекратил работу в 1995 году, когда его заменил новый. Однако посетители острова регулярно рассказывают, что ночью видят еще один источник света – далеко за горизонтом, над морем.

Это явление назвали иллюзией призрачного маяка. Оно не ограничивается Австралией: самые древние известные описания таких наблюдений датируются 1937 годом и касаются побережья Бретани во Франции.

Чтобы ощутить эту иллюзию, нужно стать на расстоянии примерно 70 метров от маяка между ним и морем, посмотреть на свет, а затем повернуться к воде спиной к сооружению. Человек видит луч над морем и может быть уверен, что он выходит из источника на горизонте. Даже если обернуться и убедиться, что настоящий маяк стоит позади, по возвращении взгляда к морю призрачный источник снова будет казаться реальным.

Почему мозг создает несуществующий маяк

Команда исследователей из Мельбурнского университета и Федеральной политехнической школы Лозанны изучила явление непосредственно на острове Леди-Эллиот, а затем воспроизвела его в виртуальной реальности. Результаты исследования опубликовали в научном журнале Open Mind .

Ученые объясняют иллюзию тем, что мозг совмещает информацию от органов чувств с собственными ожиданиями. Днем у человека много подсказок, которые помогают оценить расстояние до предметов: очертания ландшафта, размеры знакомых объектов, перспективу. Ночью таких ориентиров почти нет, особенно когда взгляд устремлен в открытое море. Поэтому мозг начинает опираться на привычные представления о том, как далеко расположены видимые объекты.

Исследователи считают, что человек недооценивает расстояние до отдаленной части светового луча. На самом деле она двигается очень быстро и описывает большую дугу, но наблюдателю кажется, что эта часть света расположена ближе и медленнее. Поэтому мозг делает ложный вывод: источник света якобы находится впереди, далеко в море.

На каком расстоянии возникает оптическая иллюзия

Новое объяснение позволило ученым сделать конкретный прогноз. По их расчетам, для маяка высотой около 30 метров иллюзия может возникать, если наблюдатель находится примерно в 67–70 метрах от него. Чем выше сооружение, тем больше должно быть расстояние, с которого человек наблюдает за его светом.

Это важное уточнение, ведь в предыдущих описаниях люди сообщали о призрачных маяках, находясь в одном-четырех километрах от настоящего сооружения. Виртуальный эксперимент подтвердил прогноз исследователей относительно меньшего расстояния, а наблюдения на острове согласовывались с их объяснением.

Ученые отмечают, что тот же механизм может объяснять и другую оптическую иллюзию: горизонтальный луч маяка иногда кажется изогнутым вниз. Оба эффекта демонстрируют, как мозг использует привычные предположения, чтобы объяснить увиденное. Обычно это помогает правильно ориентироваться в мире, но при необычных условиях может производить впечатление того, чего на самом деле не существует.

Напомним, черно-белый диск Бенхэма во время вращения создает иллюзию цветных колец, хотя на самом деле нет ни одного цветового пигмента. Этот эффект известен как «цвета Фехнера-Бенхэма» : его изучают с 1894 года, а новые исследования с помощью искусственного интеллекта помогают лучше понять, как мозг формирует наше восприятие цвета.

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