Может еще растянуть: мужчина похвастался частью тела, вдвое больше среднего размера – фото

Пользователи Сети иногда сомневаются, не подделывает ли он видео, в которых демонстрирует свою необычную способность.

Мужчина покорил Интернет благодаря своим причудливо длинным большим пальцам, которые он может растянуть почти вдвое больше, чем у среднестатистического человека.

Об этом пишет Mirror.

Среднестатистический человек имеет большие пальцы длиной около 6 см, что делает их вторым самыми короткими на руке после точно названного мизинца. У 25-летнего Джейкоба Пины большой палец такого же размера, но он может растянуть его почти вдвое дольше – до ошеломляющих 12 см.

Джейкоб, росший, не понимая, что его большие пальцы необычно велики, осознал, насколько сильно он может растягивать свои части тела в последние годы обучения в средней школе.

Джейкоб Пина похвастался своими пальцами / Фото: @jwpina

Однако его большой палец от природы не имеет длины 12 см, поскольку именно на такое расстояние он способен растянуть его. Когда он не демонстрирует свой талант в Интернете, его большой палец имеет длину 5 см. Открыв свой скрытый талант в подростковом возрасте, он обратился за советом к медикам, подтвердившим, что это не связано с каким-либо основным состоянием здоровья.

Джейкоб Пина похвастался своими пальцами / Фото: @jwpina

Сейчас звезда социальных сетей может похвастаться 2,8 миллионами подписчиков на TikTok, и он захватил внимание пользователей, ошеломленных длиной его большого пальца. Джейкоб регулярно публикует видео, на которых он вытаскивает палец, подставляет его под кран и отращивает, а также сравнивает его с пальцами стандартного размера.

Джейкоб из Вестпорта, штат Массачусетс, США, пояснил: "Мои большие пальцы большие на обеих руках, но правая рука – это просто моя доминантная рука, поэтому я просто больше ее показываю. Кроме того, мой большой палец на правой руке немного длиннее. Я обнаружил это на первом курсе в старшей школе, и это была внутренняя шутка, пока я не опубликовал об этом. Люди говорили многие вещи, некоторые из них были неуместны, но обычно это были вещи вроде: "Готов поспорить, что ты никогда не проигрывал в войне больших пальцев" или "Это лучший большой палец, который я когда-либо видел". Я никогда не буду стыдиться своего большого пальца. Никогда не стеснялся и не буду".

Джейкоб Пина / Фото: @jwpina

В разговоре с Boston Globe Джейкоб сказал, что, будучи Интернет-знаменитостью, люди не всегда верят, что его большие пальцы такие длинные в реальной жизни.

Он отметил, что некоторые пользователи, просматривающие его видео, предполагают, что он подделал свои большие пальцы с помощью фотошопа. Впрочем, парень заверил: "Никакого приложения. Никакого фотошопа, и это не фильтр для Snapchat. Они настоящие. Это реально, чувак. Все говорят: "Это фейк, ты используешь какой-то трюк". Нет, неправда. Я не фотошоплю. делаю ничего подобного".

Он добавил, что при его росте 177 см это выглядит "странно и неуместно" на его руке.

Напомним, женщина с инвалидностью откровенно поделилась о сексе и своей беременности. Она поощряет других людей с инвалидностью любить себя.

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