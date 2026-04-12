Может ли кот забыть хозяина: секреты памяти пушистого

Коты — как пушистые терапевты с характером, могут успокаивать, становиться поддержкой и лучшими друзьями. Обычно эти животные очень привязываются к людям. Уже известно, что кошки улучшают наше психическое и физическое здоровье.

Но часто случается так, что нам нужно куда-то уехать или надолго оставить животное. Не забудет ли вас кот и как долго они помнят своих хозяев, рассказали Jaw-Dropping Facts.

Сколько кошки помнят своего хозяина

Кошки имеют кратковременную и долговременную память. Кратковременная память кошки длится 16 часов. Но это все равно дольше, чем у собак. Эта память необходима для того, чтобы знать, где хозяева оставили еду, куда спрятали игрушку и что произошло сегодня или вчера.

Кратковременная память кошек считается длиннее, чем у любого другого животного. У большинства хвостатых она длится всего 25 секунд. Именно эту память коты используют, чтобы находить свои пропавшие игрушки или возвращаться к миску со вкусняшками.

Долговременная кошачья память — это другое. Она может храниться месяцами и годами. Коты держат в памяти важную для себя информацию, например, планировку квартиры, свое укрытие, людей добрых и тех, кто их обижал. А еще к долговременным воспоминаниям коты относят собственные страхи.

Так что если вы пообщались с кошкой всего раз — она будет помнить вас в течение 16 часов. Если наступили на хвост, вполне возможно, что кошка «простит» это вам за такое же время. Но если вы сильно обидели кошку, то можете остаться в ее плохих и долговременных воспоминаниях.

Исследование из журнала Applied Animal Science Behavior тоже проверяло кошачью память. Ученые удерживали кошек в ветеринарной клинике против их воли, но на следующий день пушистые не пытались избежать ее.

Долговременная память может быть даже бесконечной, то есть коты будут помнить что-то важное для себя на протяжении всей жизни. Особенно это касается событий, происходивших не раз. К примеру, если кот ездит к ветеринару в специальной переноске, он научится ассоциировать ее с неприятными походами к врачу и будет знать это всегда.

Годами хвостатый будет стараться избегать переноски, если визиты к врачу ему хоть раз были неприятны. А если котик пережил плохое обращение или избиение от соседей или других людей, он будет бояться выйти за порог дома.

Долговременные воспоминания могут влиять на поведение кошки на протяжении жизни. Они отлично помнят хороший и плохой опыт. Именно поэтому коты могут вспомнить вас и после нескольких лет разлуки, но только в случае, если вы были для него положительным опытом.

Как запомниться коту

Если вы хотите, чтобы кот вас запомнил, нужно соблюсти простые правила:

дайте коту себя обнюхать — особенно одежду, обувь и ладони;

в течение первых встреч не меняйте парфюм;

покормите или дайте лакомство;

поиграйте и погладьте кота, если он этого хочет;

не хватайте кота резко и не навязывайтесь;

не смотрите долго в глаза коту, ведь он воспримет это как вызов;

можно медленно моргать, и кот воспримет это как улыбку и одобрение.

Также коты любят предсказуемость. Лучше оставить какую-нибудь свою вещь, которая будет ему пахнуть. А лучше всего приходить как можно чаще. Как только кот начнет тереться о вас головой, он вас «одобрил».