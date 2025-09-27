Может ли пассажирский самолет полететь в космос: ответ экспертов

Самолеты / © Pixabay

Время от времени пассажиры, глядя в окно самолета, невольно задумываются: что будет, если авиалайнер не ограничится своей привычной высотой, а попытается подняться еще выше? Способен ли он, продолжая набирать высоту, выйти в космос? На первый взгляд, может показаться, что ничего этому не мешает. Однако специалисты дают однозначный ответ: обычные самолеты никогда не покинут атмосферу Земли.

Об этом сообщила дипломированный диспетчер по планированию полетов Анастасия Троян в комментарии для УНИАН.

По ее словам, пассажирские авиалайнеры сконструированы для полетов на высоте примерно 9-12 километров. Некоторые модели могут подниматься до 18 километров, но эта отметка является их пределом. Далее вступают в действие физические ограничения: для полета самолета нужен воздух, ведь именно он создает подъемную силу на крыльях и обеспечивает двигатели кислородом для сжигания топлива.

Чем выше поднимается самолет, тем более разреженным становится воздух. Соответственно, уменьшается подъемная сила, и двигатели получают меньше кислорода. Если его будет слишком мало, реактивный двигатель просто не сможет поддерживать работу, тяга исчезнет, и самолет начнет терять высоту. В космосе же, где кислорода нет вообще, двигатели работать не способны.

Еще одним ключевым фактором является скорость. Пассажирские самолеты движутся со скоростью около 700-900 км/ч. Для выхода за пределы атмосферы необходимо достичь так называемой второй космической скорости — не менее 25-30 тысяч км/ч. Это в десятки раз больше, чем может развить любой гражданский авиалайнер.

Таким образом, даже если самолет попытается подниматься все выше, он никогда не доберется до космоса. Его конструкция, принципы работы и законы физики не позволяют покинуть атмосферу Земли.

